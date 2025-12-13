Στη Νίκαια της Λάρισας είναι στραμμένα τα βλέμματα, καθώς εκεί έχουν συγκεντρωθεί αγρότες από όλη τη χώρα προκειμένου να συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη, που έχει ξεκινήσει εδώ και ώρα.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν εκπρόσωποι αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων, μελισσοκόμων και παραγωγών από 51 μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν τα βασικά τους αιτήματα, που αφορούν το κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις ενισχύσεις και άλλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Όπως διαμηνύουν οι αγρότες, αύριο Κυριακή θα σταλεί στον πρωθυπουργό έγγραφο με τα αιτήματά τους.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας, έδωσε το στίγμα της σύσκεψης, τονίζοντας πως συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα και 15.000 αγρότες.

«Συνεδριάζει σήμερα η πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα επιβίωσης που δίνουμε για 14η μέρα», δήλωσε ο κ. Αλειφτήρας. Απαντώντας στη στάση της κυβέρνησης, σημείωσε πως θα αποσταλούν εκ νέου τα αιτήματα στον πρωθυπουργό, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτά δεν είναι τοπικά, αλλά πανελλαδικά.

«Απαιτούμε να μας απαντήσει πάνω σε αυτά τα αιτήματα, έτσι ώστε να υπάρξει πρόσφορο έδαφος για τον διάλογο. Όπως λέει η κυβέρνηση, “το τανγκό θέλει δύο” και η συνάντηση θέλει δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, ο πρωθυπουργός οφείλει να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα πάνω στα αιτήματα που θα του αποσταλούν.

«Είμαστε όλοι μια γροθιά»

Το «παρών» δίνουν και οι μελισσοκόμοι, με τον Αλέξανδρο Γιαννακόπουλο να δηλώνει πως ο κλάδος του είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής. «Είμαστε και εμείς εδώ σήμερα για να παλέψουμε μαζί με τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς», είπε.

Ο κ. Γιαννακόπουλος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο αγώνας θα είναι κερδοφόρος, υπενθυμίζοντας πως στο παρελθόν οι αγρότες κέρδισαν πολλά βγαίνοντας στους δρόμους. «Είναι χρέος αυτό που κάνουμε σήμερα, σπουδαίο αυτό που γίνεται σήμερα, πιστεύω θα το αναφέρουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Είμαστε όλοι σαν μία γροθιά», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα ενότητας.

Στάση αναμονής κρατούν στα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας

Στάση αναμονής κρατούν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περιμένοντας τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης στην Νίκαια της Λάρισας.

Συγκεκριμένα, μετά τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν στην σύσκεψη, θα ακολουθήσουν συνελεύσεις στα μπλόκα της Δυτικής Ελλάδας, ώστε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Μέχρι λοιπόν την ώρα των νέων αποφάσεων, θα παραμένουν στα μπλόκα που υπάρχουν σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει κλειστός για όγδοη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό.