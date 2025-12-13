Όλα τα βλέμματα είναι σήμερα στραμμένα στη Νίκαια της Λάρισας, όπου πριν λίγη ώρα ξεκίνησε η κρίσιμη πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων, για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Στη συνέλευση παίρνουν μέρος εκπρόσωποι αγροτών από 45 μπλόκα σε όλη τη χώρα, ενώ παραγωγοί και κτηνοτρόφοι καλούνται να αποφασίσουν, αν θα προσέλθουν στον διάλογο ή θα κλιμακώσουν περαιτέρω τις κινητοποιήσεις τους, σκληραίνοντας τη στάση τους.

Αν η απάντηση στην πρόσκληση είναι θετική, τότε τα αιτήματα των μπλόκων θα κωδικοποιηθούν και θα αποσταλούν στην κυβέρνηση σήμερα το απόγευμα, με περιθώριο τριών ημερών για την παροχή απαντήσεων.

Τα αιτήματα των αγροτών αφορούν κυρίως το αυξημένο κόστος παραγωγής, τη σημαντική απώλεια εισοδήματος, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, τις καθυστερήσεις και το ύψος των επιδοτήσεων.

Εάν οι αγρότες δεν έχουν πρώτα εγγυήσεις για λύση των προβλημάτων τους, δεν σκοπεύουν να πάνε στο Μαξίμου για «τσάι και συμπάθεια», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ, o πρωθυπουργός και μιλώντας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις τόνισε πως κάθε διαμαρτυρία τους είναι θεμιτή, όμως πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και την κοινωνία υπενθυμίζοντας ότι οι φετινές ενισχύσεις είναι υψηλότερες από πέρυσι.

Στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού έλεγε στο newsbeast.gr ότι ο πρωθυπουργός δεν διστάζει να πάρει πάνω του την κατάσταση με τους αγρότες για να ακούσει από πρώτο χέρι τα αιτήματά τους και να σταθμίσει τις αποφάσεις του μακριά ωστόσο από τις λογικές του «δώστα όλα», «λεφτά υπάρχουν», «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά».

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι το κλείσιμο των δρόμων δεν βοηθάει κανέναν, αντίθετα η ταλαιπωρία για τους πολίτες συνεχίζεται, ενώ μπορούν να βρεθούν λύσεις.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτές τις πόρτες επικοινωνίας, επισημαίνοντας πως έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις και έχουν δοθεί λύσεις σε σειρά προβλημάτων που έχουν τεθεί.

Στάση αναμονής κρατούν στα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας

Στάση αναμονής κρατούν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περιμένοντας τις αποφάσεις που θα ληφθούν κατά την διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Νίκαια της Λάρισας.

Συγκεκριμένα, μετά τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν στην σύσκεψη, θα ακολουθήσουν συνελεύσεις στα μπλόκα της Δυτικής Ελλάδας, ώστε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Μέχρι λοιπόν την ώρα των νέων αποφάσεων, θα παραμένουν στα μπλόκα που υπάρχουν σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει κλειστός για όγδοη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Μεσολογγίου παραμένουν στο μπλόκο της γέφυρας του Ευήνου, ενώ συνάδελφοί τους από την Ναυπακτία και την Δωρίδα, που έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Μόρνου, συνεχίζουν τις ενημερωτικές δράσεις.

Ταυτόχρονα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας εξακολουθούν να βρίσκονται στο μπλόκο στην Αμβρακία οδό, ενώ σχεδιάζουν δράσεις στα διόδια του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, παραμένει κλειστός για έκτη συνεχόμενη ημέρα ο κόμβος της Εγλυκάδος στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας και η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσα στο οδικό δίκτυο της πόλης, από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

Ακόμη, αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας συνεχίζουν να παραμένουν στα μπλόκα της Κάτω Αχαΐας και της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να βρίσκονται στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου, καθώς και στο μπλόκο στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι εισήλθαν το βράδυ της Παρασκευής με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στο κέντρο της πόλης του Πύργου.

