Στο επίκεντρο των συζητήσεων στα αγροτικά μπλόκα βρίσκεται η πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση με αντιπροσωπεία των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου την προσεχή Δευτέρα, σε μια συγκυρία όπου οι κινητοποιήσεις παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στη συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στους αγρότες, αναφέροντας πως τους περιμένει το απόγευμα της Δευτέρας στο γραφείο του.

«Τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία συσταθεί να έρθει να συζητήσουμε. Αρκεί η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο», τόνισε ο πρωθυπουργός και στη συνέχεια είπε στους βουλευτές της ΝΔ πως «έχουμε χρέος να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης».

Η απάντηση των αγροτών αναμένεται να δοθεί μέσα από το πανελλαδικό συντονιστικό όργανο, που συνεδριάζει το Σάββατο (13/12) στη Νίκαια, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο αν θα υπάρξει διάλογος ή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Το απόγευμα της Παρασκευής, οι αγρότες πραγματοποίησαν διαμαρτυρία με τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας έξω από τα πολιτικά γραφεία τριών Λαρισαίων βουλευτών της ΝΔ.

Τόνισαν δε, ότι δεν θα προσέλθουν σε κανένα διάλογο αν δεν δεσμευτεί η κυβέρνηση να λύσει τα ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, ενώ οι εισηγήσεις από το μπλόκο της Νίκαιας για την αυριανή Πανελλαδική σύσκεψη θα είναι σε κλίμα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Μετά το μεγάλο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, οι αγρότες επέστρεψαν στα μπλόκα.

«Δεν κάνουμε πίσω. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε στην κυβέρνηση, ότι αν δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις… ο αγώνας αυτός είναι όλης της Ελλάδας και πρέπει να τον τραβήξουμε μέχρι τέλους», διαμήνυσε εκπρόσωπος των αγροτών, μιλώντας στους συγκεντρωμένους συναδέλφους του.

Όπως τόνισε, το διακύβευμα δεν αφορά μόνο την επιβίωση των παραγωγών, αλλά την ίδια τη διατροφική ασφάλεια της χώρας: «Είναι λύσεις όχι μόνο για μας… αλλά είναι για όλον τον ελληνικό λαό. Για να ξέρουμε τι θα τρώμε τα επόμενα χρόνια».

Οι αγρότες απέρριψαν τη λογική των επιδοματικών ενισχύσεων, κάνοντας λόγο για γραφειοκρατικό παραλογισμό που δεν λύνει το πρόβλημα του κόστους παραγωγής. «Έχουμε καταντήσει μια χώρα των επιδομάτων. Επίδομα για το ένα, επίδομα για το άλλο. Τρέχουμε όλη μέρα στα λογιστικά γραφεία να φτιάξουμε χαρτιά», κατήγγειλε χαρακτηριστικά έτερος ομιλητής. Μάλιστα, άσκησε δριμεία κριτική στο υπουργείο Οικονομικών για τα κριτήρια που τίθενται: «Ό,τι του κατεβαίνει του Χατζηδάκη στο κεφάλι, το εφαρμόζει. Έχεις 9.999; Παίρνεις επίδομα. Έχεις 10.001 ευρώ; Δεν παίρνεις επίδομα».

Ιδιαίτερα οξυμένο ήταν το κλίμα αναφορικά με τους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις προσκλήσεις για διάλογο, τις οποίες οι αγρότες χαρακτήρισαν ως προσχηματικές κινήσεις τακτικής. «Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί πολλές μεθόδους. Βρίσκει και πρόθυμους να πάνε να συζητήσουν τώρα» ανέφερε ένας ομιλητής, ενώ ο δεύτερος απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής σε προκαθορισμένες συναντήσεις υπό όρους: «Δεν θα πάει κανείς. Μη διανοηθεί και πάει κανείς στη Βουλή. Αυτά είναι του ποδαριού για να μπορέσει να μας διασπάσει».

«Φουντώνουν» τα μπλόκα λίγο πριν τα Χριστούγεννα

«Σκληρή στάση» κρατούν και οι αγρότες στα μπλόκα της Πελοποννήσου, που έχουν παραταχθεί από Κόρινθο προς Πάτρα, στα διόδια Κιάτου, στο Αίγιο στη γέφυρα Σελινούντα και στην περιμετρική της Πάτρας ενώ από Πάτρα προς πύργο στην κάτω Αχαΐα και στον Πύργο.

Επίσης, από Κόρινθο προς Καλαμάτα, στη Νεστάνη Αρκαδίας, στη βιομηχανική περιοχή Τρίπολης και στην είσοδο της Σπάρτης.