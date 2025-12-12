Αμετακίνητοι εμφανίζονται οι αγρότες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι παραμένουν με τα τρακτέρ τους στον χώρο του λιμανιού, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Μετά τη δυναμική είσοδο των αγροτικών μηχανημάτων στον εμπορευματικό σταθμό, οι εκπρόσωποι του κλάδου απάντησαν στην κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας πως οι αντιδράσεις θα συνεχιστούν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

«Δεν κάνουμε πίσω. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε στην κυβέρνηση, ότι αν δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις… ο αγώνας αυτός είναι όλης της Ελλάδας και πρέπει να τον τραβήξουμε μέχρι τέλους», διαμήνυσε εκπρόσωπος των αγροτών, μιλώντας στους συγκεντρωμένους συναδέλφους του.

Όπως τόνισε, το διακύβευμα δεν αφορά μόνο την επιβίωση των παραγωγών, αλλά την ίδια τη διατροφική ασφάλεια της χώρας: «Είναι λύσεις όχι μόνο για μας… αλλά είναι για όλον τον ελληνικό λαό. Για να ξέρουμε τι θα τρώμε τα επόμενα χρόνια».

Οι αγρότες απέρριψαν τη λογική των επιδοματικών ενισχύσεων, κάνοντας λόγο για γραφειοκρατικό παραλογισμό που δεν λύνει το πρόβλημα του κόστους παραγωγής. «Έχουμε καταντήσει μια χώρα των επιδομάτων. Επίδομα για το ένα, επίδομα για το άλλο. Τρέχουμε όλη μέρα στα λογιστικά γραφεία να φτιάξουμε χαρτιά», κατήγγειλε χαρακτηριστικά έτερος ομιλητής. Μάλιστα, άσκησε δριμεία κριτική στο υπουργείο Οικονομικών για τα κριτήρια που τίθενται: «Ό,τι του κατεβαίνει του Χατζηδάκη στο κεφάλι, το εφαρμόζει. Έχεις 9.999; Παίρνεις επίδομα. Έχεις 10.001 ευρώ; Δεν παίρνεις επίδομα».

Ιδιαίτερα οξυμένο ήταν το κλίμα αναφορικά με τους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις προσκλήσεις για διάλογο, τις οποίες οι αγρότες χαρακτήρισαν ως προσχηματικές κινήσεις τακτικής. «Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί πολλές μεθόδους. Βρίσκει και πρόθυμους να πάνε να συζητήσουν τώρα» ανέφερε ένας ομιλητής, ενώ ο δεύτερος απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής σε προκαθορισμένες συναντήσεις υπό όρους: «Δεν θα πάει κανείς. Μη διανοηθεί και πάει κανείς στη Βουλή. Αυτά είναι του ποδαριού για να μπορέσει να μας διασπάσει».

Οι διαμαρτυρόμενοι επέμειναν ότι τα προβλήματα της ακρίβειας και του κόστους ενέργειας καθιστούν αδύνατη την παραγωγή. «Για να μπορούμε να πληρώνουμε το ρεύμα, για να μπορούμε να έχουμε δουλειά εδώ. Δουλειά όμως με ένα μισθό που τα παιδιά μας θα μπορούν να ζούνε» κατέληξαν, παραμένοντας στις θέσεις μάχης στο λιμάνι.

«Θέλουν λοιπόν το διαίρει και βασίλευε. Εμείς ζητάμε πρώτα από όλα να φύγουν οι δυνάμεις καταστολής από τους δρόμους, που χτυπάνε τους αγρότες. Και μετά θα το δούμε το εάν θα μπορέσουμε να πάμε να συζητήσουμε», ανέφερε, από την πλευρά του, ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, που ενημέρωσε τους αγρότες για το κάλεσμα του πρωθυπουργού.

