Τραγική κατάληξη με έναν νεκρό στα Κερδύλια, στις εκβολές του Στρυμόνα, όταν ανατράπηκε ερασιτεχνική βάρκα με δύο αλιείς την ώρα που προσέγγιζε το λιμάνι σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου λόγω ισχυρών νοτιάδων. Ο ένας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ο δεύτερος ανασύρθηκε με τις αισθήσεις του, με υποθερμία από δύτες στην ακτή.

Στις έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔ, συμμετείχαν 3 αλιευτικά σκάφη και όχημα του Λιμενικού, από ξηράς.

Οι δύο επιβαίνοντες στη βάρκα είναι Βούλγαροι, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα Κώστα Βρύζα. Στις έρευνες συμμετέχει ελικόπτερο Super Puma, για την πιθανότητα να υπάρχει τρίτο άτομο.

Η σορός μεταφέρεται στον Σταυρό Χαλκιδικής, ενώ ο μοναδικός ως τώρα επιζών έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου.