«Θα παραμείνουμε στη χώρα, όσο χρειαστεί για να διασφαλιστεί μία ομαλή μετάβαση», διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου για την επόμενη ημέρα της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ενώ είπε ότι «είμαστε προετοιμασμένοι για δεύτερο κύμα επίθεσης, αν χρειαστεί».

«Θα διοικήσουμε τη χώρα μέχρι να μπορέσουμε να καταστήσουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Θέλουμε ειρήνη, ελευθερία και δικαιοσύνη για τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας, και αυτό περιλαμβάνει πολλούς από τη Βενεζουέλα που ζουν τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Είναι η πατρίδα τους», συνέχισε.

«Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να αναλάβει τη Βενεζουέλα κάποιος άλλος που δεν έχει στο νου του το καλό του λαού της Βενεζουέλας. Έχουμε περάσει δεκαετίες από αυτό. Δεν θα το αφήσουμε να συμβεί», απείλησε.

«Συνελήφθη μέσα στη νύχτα, ήταν μια επίθεση που οι άνθρωποι δεν έχουν ξαναδεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο»

Σχολιάζοντας το πώς διεξήχθη η εισβολή των δυνάμεων στο σπίτι του Μαδούρο, ο Τραμπ περιέγραψε:

«Αργά χθες το βράδυ και νωρίς σήμερα, κατόπιν εντολής μου, οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διεξήγαγαν μια εξαιρετική στρατιωτική επιχείρηση στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, κατατροπώνοντας την αμερικανική στρατιωτική ισχύ», δήλωσε ο Τραμπ. «Από αέρα, ξηρά και θάλασσα εξαπολύθηκε μια θεαματική επίθεση. Και ήταν μια επίθεση που οι άνθρωποι δεν έχουν ξαναδεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στις δηλώσεις του.

«Αυτή ήταν μια από τις πιο εκπληκτικές, αποτελεσματικές και ισχυρές επιδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και ικανότητας στην αμερικανική ιστορία», συμπλήρωσε.

«Όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις της Βενεζουέλας αδυνατούσαν να ανταποκριθούν. Καθώς οι άνδρες και οι γυναίκες του στρατού μας, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές, συνέλαβαν με επιτυχία τον Μαδούρο μέσα στη νύχτα», δήλωσε.

«Ήταν σκοτεινά. Τα φώτα του Καράκας ήταν σε μεγάλο βαθμό σβηστά», είπε ο Τραμπ, «ήταν σκοτεινά και ήταν επικίνδυνα».

Δήλωσε ακόμη ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του αντιμετωπίζουν τώρα τη δικαιοσύνη στις ΗΠΑ. «Ο Μαδούρο και η σύζυγός του σύντομα θα αντιμετωπίσουν την αμερικανική δικαιοσύνη και θα δικαστούν σε αμερικανικό έδαφος», δήλωσε ο Τραμπ. «Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα πλοίο και τελικά θα κατευθυνθούν προς τη Νέα Υόρκη».

Να ευχαριστήσω όλους όσους επιχείρησαν. Αν δούμε επιχειρήσεις στο παρελθόν από παλιότερες κυβερνήσεις που απέτυχαν, θα καταλάβουμε το μέγεθος της επιτυχίας μας. Το ήξεραν ότι θα επιχειρήσουμε, είχαν προετοιμαστεί, αλλά δεν κατάφεραν να αντιδράσουν. Αν ποτέ δείτε την επιχείρηση, που δεν νομίζω, θα εντυπωσιαστείτε. Χρησιμοποιήσαμε πολλά ελικόπτερα, αεροπλάνα, αλλά δεν είχαμε καμία απώλεια έμψυχου δυναμικού ή υλικού. Ο πιο ατρόμητος στρατός στον πλανήτη με το καλύτερο υλικό στον κόσμο τα κατάφερε. Μόνο αν δείτε τα πλοία μας, θα καταλάβετε. Κάθε πλοίο μας μπορεί να εξολοθρεύσει 25.000 ανθρώπους, αν θέλουν να φέρουν ναρκωτικά στη χώρα μας».

Τραμπ: Θα «τρέξουμε» τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα μέχρι να υπάρξει ομαλή μετάβαση

«Θα “τρέξουμε” τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα μέχρι να υπάρξει ομαλή μετάβαση. Δεν θα ρισκάρουμε το παραμικρό. Θέλουμε ειρήνη και δικαιοσύνη για τους πολίτες της χώρας και θέλουμε να επιστρέψουν ελεύθεροι στη χώρα τους. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εκμεταλλευτεί το κενό Μαδούρο. Θα μείνουμε στον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να λάβει χώρα κανονική – δημοκρατική διαδοχή. Οι εταιρείες πετρελαίου των ΗΠΑ επιστρέφουν άμεσα με δισεκατομμύρια σε επενδύσεις. Η νέα συνεργασία ΗΠΑ – Βενεζουέλας θα κάνει τους πολίτες της χώρας πλούσιους, ανεξάρτητους και ασφαλείς».