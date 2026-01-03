Η Ισπανία, διά στόματος του πρωθυπουργού της, Πέδρο Σάντσεθ, είναι η πρώτη χώρα της λεγόμενης «Δύσης» που εκφράζει ευθέως την αντίθεσή της στην «επέμβαση» των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Όπως δήλωσε ξεκάθαρα ο Ισπανός πρωθυπουργός, «η Μαδρίτη δεν θα αναγνωρίσει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο».

«Η Ισπανία δεν αναγνώρισε το καθεστώς Μαδούρο, αλλά δεν θα αναγνωρίσει και την επέμβαση των ΗΠΑ, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ωθεί την περιοχή προς έναν ορίζοντα αβεβαιότητας και επιθετικότητας», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Ο Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε επίσης όλα τα μέρη να «σκεφτούν τον άμαχο πληθυσμό, να σεβαστούν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να διατυπώσουν μια δίκαιη και διαλογική μετάβαση».