Με ανάρτησή του στο Instagram ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε το μήνυμά του για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ από τον Ολυμπιακό, μετά τη νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ στην παράταση.

Ο ιδιοκτήτης της ερυθρόλευκης ΠΑΕ ήταν στο Παγκρήτιο Στάδιο για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι, πανηγύρισε για τη νίκη της ομάδας του, αποθεώθηκε από τους φιλάθλους και έστειλε το μήνυμά του μέσω των social media.

Ο Μαρινάκης τόνισε πως ο Ολυμπιακός έφτασε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων ιστορίας του συλλόγου, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου Ελλάδας την περσινή σεζόν, υπογραμμίζοντας πως «συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε».

«Κάθε τίτλος και κάθε επιτυχία μας κάνουν υπερήφανους για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας! Απόψε κατακτήσαμε το Σούπερ Καπ Ελλάδας με τον κόσμο της ομάδας στο πλευρό μας και φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας του μεγάλου αυτού Συλλόγου. Συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!», ανέφερε στο μήνυμά του.