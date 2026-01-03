Την αποθέωση από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο Παγκρήτιο Στάδιο γνώρισε ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ με το 3-0 επί του ΟΦΗ στην παράταση.

Ο πρόεδρος της ερυθρόλευκης ΠΑΕ ήταν, φυσικά, στο Ηράκλειο για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα και την προσπάθεια της ομάδας του να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν. Προσπάθεια που στέφθηκε με επιτυχία, έστω στην παράταση.

Μετά το τέλος του αγώνα λοιπόν, με τον Ολυμπιακό να έχει κατακτήσει το τρόπαιο, ο Μαρινάκης γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι φώναζαν συνεχώς πως «είναι τρελός ο πρόεδρος».