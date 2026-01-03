Με δύο γκολ του Ράις που επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, η Άρσεναλ νίκησε με 3-2 τη Μπόρνμουθ εκτός έδρας για την 20η αγωνιστική της Premier League και είναι στο +6 από την Άστον Βίλα και στο +7 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Το παιχνίδι δεν άρχισε καθόλου καλά για τους «κανονιέρηδες» καθώς στο 10ο λεπτό έμειναν πίσω στο σκορ μετά το γκολ του Εβανίλσον έπειτα από το λάθος του Γκάμπριελ, στο 15′ όμως ο Βραζιλιάνος εξιλεώθηκε κάνοντας το 1-1 σε φάση διαρκείας.

Αυτό ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ανέβασε την απόδοσή της και κατάφερε να πάρει τη νίκη, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Στο 54′ ο Ράις, μετά τη συνεργασία του με τον Έντεγκααρντ, έγραψε το 1-2 και στο 71′ σκόραρε ξανά, με ωραίο τελείωμα, για το 1-3. Στο 76′ ο Κρουπί μείωσε σε 2-3 για τη Μπόρνμουθ, η Άρσεναλ όμως διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση στα τελευταία λεπτά και πήρε τους τρεις βαθμούς.