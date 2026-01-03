Χωρίς τον Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος υπέστη θλάση οπίσθιων μηριαίων στο δεξί του πόδι, θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την Αρμάνι Μιλάνο και τη Βίρτους Μπολόνια στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ ήταν… αόρατος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Παρασκευή (2/1) και στην προπόνηση του Σαββάτου (3/1) υπέστη θλάση οπίσθιων μηριαίων στο δεξί πόδι.

Αυτό σημαίνει πως δεν θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το παιχνίδι πρωταθλήματος με την Καρδίτσα αλλά και για αυτά που ακολουθούν με Αρμάνι Μιλάνο και Βίρτους Μπολόνια για τη Euroleague, αμφότερα στο ΟΑΚΑ.

Η κατάσταση του Μήτογλου θα επανεξετάζεται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, ο οποίος έκλεισε τον πρώτο γύρο της Euroleague με 12 νίκες και 7 ήττες.