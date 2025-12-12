Επιμένουν στις δυναμικές τους κινητοποιήσεις οι αγρότες, οι οποίοι έφτασαν λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 12/12 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αρχικά έφτασαν τρακτέρ από τα Μάλγαρα και πέντε από αυτά παρατάχθηκαν μπροστά στην κλειστή πύλη του λιμανιού, στην οδό Κουντουριώτου, πραγματοποιώντας συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού.

Ένα τέταρτο αργότερα κατέφθασε αντίστοιχος αριθμός τρακτέρ από τα «Πράσινα Φανάρια», στην οδό Κουντουριώτου, και παρατάχθηκαν δεξιά και αριστερά στον δρόμο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Στο σημείο έχουν φτάσει και αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, με αγροτικά αυτοκίνητα και λεωφορεία, καθώς και αντιπροσωπείες αγροτών από μπλόκα σε τελωνεία.

Στη διαμαρτυρία συμμετέχουν επίσης μελισσοκόμοι και σε ένδειξη συμπαράστασης φοιτητές και εργατικά σωματεία.

Σε ορισμένα τρακτέρ έξω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχουν τοποθετηθεί φέρετρα.

Οι αγρότες επιθυμούν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού τουλάχιστον για τέσσερις ώρες. Αστυνομικοί έχουν σφραγίσει την κεντρική είσοδο του λιμανιού.

Στο σημείο υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, καθώς διμοιρίες των ΜΑΤ και δυνάμεις της Τροχαίας βρίσκονται παραταγμένες περιμετρικά του ΟΛΘ, ώστε να αποτραπούν αποκλεισμοί ή τυχόν επεισόδια.

Στη Λαμία, οι αγρότες κλείνουν για μία ώρα όλες τις διαβάσεις στον Μπράλο

Εντωμεταξύ, σε αποκλεισμό όλων των διαβάσεων για μία ώρα, από τις 12:00 έως τις 13:00 το μεσημέρι, προχώρησαν οι αγρότες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι με τα τρακτέρ τους στον κόμβο του Μπράλου.

Δεν επιτρέπουν τη διέλευση οχημάτων τόσο στον εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ενώ αποκλεισμένοι παρέμειναν και οι παράδρομοι και οι κόμβοι της περιοχής, με αποτέλεσμα η χώρα να «κοπεί στα δύο».

Η Αστυνομία, έχει ακινητοποιήσει τα οχήματα σε διάφορα σημεία του εθνικού δικτύου, προειδοποιώντας τους οδηγούς για καθυστερήσεις.

Οι αγρότες του μπλόκου στον Μπράλο συμπληρώνουν πλέον 7 ημέρες συνεχούς παραμονής στο σημείο και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.