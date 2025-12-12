Αποφασισμένοι να μείνουν στους δρόμους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους δηλώνουν οι αγρότες συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Βγάζοντας περισσότερα τρακτέρ στους δρόμους, ενισχύουν τα μπλόκα τους, ενώ συνεχίζουν τις συνελεύσεις.

Σήμερα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεγάλο συλλαλητήριο στο λιμάνι, με στόχο έναν τρίωρο συμβολικό αποκλεισμό. Στη συγκέντρωση δεν θα συμμετέχουν μόνο αγρότες, καθώς έχουν εκδοθεί καλέσματα και από εργατικά σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους, γεγονός που εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή.

Συγκεντρώσεις στα Μάλγαρα

Στα Μάλγαρα, όπου από νωρίς βρίσκεται μεγάλος αριθμός παραγωγών, στις 10:00 έχει οριστεί κοινό κάλεσμα για συντονισμένη κάθοδο προς το λιμάνι. Αγρότες από Δυτική και Κεντρική Μακεδονία θα κινηθούν είτε με αγροτικά μηχανήματα (σε συνεννόηση με την Τροχαία) είτε με Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Όπως τονίζουν, στόχος είναι μια «ήπια και συμβολική κινητοποίηση που θα ενοχλήσει όσο το δυνατόν λιγότερο την πόλη». Η συγκέντρωση αναμένεται έξω από την κεντρική πύλη του λιμανιού, καθώς η πρόσβαση στον χώρο των εμπορευματοκιβωτίων είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Δυναμική η κινητοποίηση που έγινε στην Καβάλα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε, όπως μεταδίδει το ERTNews, η χθεσινή δράση στην Καβάλα, όπου ομάδα αγροτών έφτασε στο κτίριο της Περιφέρειας και άφησε μπάλες με σανό, καθώς και τοπικά προϊόντα όπως σταφύλια και ρόδια. Με αυτή την κίνηση θέλησαν να υπογραμμίσουν την απαξίωση των προϊόντων τους και να καταγγείλουν ότι «οι τιμές διάθεσης είναι τόσο χαμηλές, που πολλά μένουν αδιάθετα».

Παράλληλα με τα μπλόκα, αγροτικές ομάδες κλιμακώνουν τις πιέσεις με στοχευμένες δράσεις. Στη Λάρισα, σήμερα αναμένεται προσπάθεια προσέγγισης των γραφείων βουλευτών με τρακτέρ, ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν ήδη γίνει σε άλλες πόλεις με πορείες προς τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παρά την ένταση των κινητοποιήσεων, τα αεροδρόμια λειτουργούν κανονικά, χωρίς προβλήματα σε Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Στο οδικό δίκτυο παραμένουν κλειστά τμήματα της Εθνικής Οδού – μεταξύ άλλων τα Μάλγαρα (ρεύμα προς Αθήνα), τμήματα στη Νίκαια, στο Πλατύ και σημεία του Ε65.

Ωστόσο, τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως υπογραμμίζουν και οι τοπικοί ανταποκριτές, εντοπίζονται στα τελωνεία, όπου οι αποκλεισμοί έχουν πλέον γενικευτεί.

Αύριο η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια

Ιδιαιτέρως κομβική για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων θεωρείται η Πανελλαδική Σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 13/12, στη Νίκαια και εκεί αναμένονται εκπρόσωποι από περισσότερα από 30 μπλόκα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, θα καθοριστεί η κοινή γραμμή και πιθανότατα θα οριστεί ομάδα εκπροσώπησης που θα μεταφέρει τα αιτήματα στο κυβερνητικό επιτελείο.

Οι αγρότες συνεχίζουν και σήμερα, Παρασκευή, την παρουσία τους στα μπλόκα, διατηρώντας το μέτωπο των κινητοποιήσεων, με κεντρικό σημείο αναφοράς το μπλόκο της Νίκαιας. Στον κόμβο παραμένουν παρατεταγμένα εκατοντάδες τρακτέρ, με την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή.

Η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή εξυπηρετείται μέσω παραδρόμων, με τη ρύθμιση να έχει αναλάβει η Τροχαία, ώστε να αποφεύγονται κυκλοφοριακά προβλήματα.

Οι αγρότες συνεχίζουν καθημερινά και τις συνελεύσεις και τις συζητήσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες κινήσεις.

Σήμερα, Παρασκευή, οι αγρότες αναμένεται να βρεθούν στο κέντρο της Λάρισας με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα, δίνοντας συνέχεια στις κινητοποιήσεις.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 6 μ.μ. στο κέντρο της πόλης και θα πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία σε γραφεία βουλευτών.

Οι συμμετέχοντες επισημαίνουν ότι τα αιτήματά τους παραμένουν ανοιχτά και αφορούν τη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής, την καθιέρωση αφορολόγητου πετρελαίου και πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα, καθώς και την εξασφάλιση κατώτατων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος. Παράλληλα, ζητούν άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων και αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται πλήρως η παραγωγή.

Παραμένουν στα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας αναμένοντας τις αποφάσεις που θα ληφθούν στη Νίκαια της Λάρισας

Τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια της Λάρισας, περιμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει κλειστός για έβδομη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό.

Επίσης, στο Αγρίνιο, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων ξεκίνησαν καταλήψεις σχολείων, θέλοντας, όπως αναφέρουν, να στηρίξουν με τον συγκεκριμένο τρόπο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί στη γέφυρα του Ευήνου, κοντά στο Μεσολόγγι, στη γέφυρα του Μόρνου κοντά στα διοικητικά όρια Ναυπακτίας, Δωρίδας και στην Αμβρακία οδό, στην περιοχή της Βόνιτσας.

Στην Αχαΐα, παραμένει κλειστός για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, λόγω του μπλόκου, ο κόμβος της Εγλυκάδος στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πάτρας – Πύργου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται μέσα στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας συνεχίζουν να παραμένουν στα μπλόκα της Κάτω Αχαΐας και του Αιγίου προχωρώντας σχεδόν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητοδρόμων Πατρών – Πύργου και Πατρών – Κορίνθου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να βρίσκονται στο μπλόκο που υπάρχει στον κόμβο του Πύργου, όπου προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου και στο μπλόκο που έχει στηθεί στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.

Ανοιχτά τα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης – Οκτάωρος αποκλεισμός σε Προμαχώνα και Εξοχή

Να μην προχωρήσουν σε αποκλεισμούς, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του σημερινού πανελλαδικού συλλαλητηρίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν οι γενικές συνελεύσεις των παραγωγών στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης, ενώ για το τι μέλλει γενέσθαι στη συνέχεια θα υπάρξει απόφαση σε νέα γενική συνέλευση.

Αντίθετα, σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20:00) του τελωνείου Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά διεθνών μεταφορών- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο που έχει στηθεί εκεί. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι τις 20.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας -σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα-, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σημειώνεται ότι οι συντονιστικές επιτροπές των παραπάνω μπλόκων θα συμμετάσχουν στην αυριανή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, που έχει προγραμματιστεί για τις 12:00, στη Νίκαια Λάρισας.

Σε εποικοδομητικό κλίμα η συνάντηση Χατζηδάκη και Τσιάρα με τους αγρότες της Κρήτης

Σε εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη, και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και τον Περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς, και στελέχη του οργανισμού.

Οι αγρότες παρουσίασαν στην κυβέρνηση τα αιτήματά τους και υπήρξε δέσμευση εκ μέρους των κκ Χατζηδάκη και Τσιάρα να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν αρκετά από αυτά.

Από την πλευρά της κυβέρνησης υπογραμμίστηκε ότι ειδικά για την κτηνοτροφία υιοθετήθηκε συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, προκειμένου να αρθούν αδικίες του μαθηματικού τύπου κατανομής της επιδότησης σε πραγματικούς παραγωγούς.