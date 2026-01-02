Την παράταση της αναστολής εγγραφής νέων ακινήτων στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για το κέντρο της Αθήνας ορίζει νέα απόφαση της ΑΑΔΕ. Η αναστολή αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων και θα ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Συγκεκριμένα, δεν θα επιτρέπεται η εγγραφή για πρώτη φορά στο Μητρώο ακινήτων που προορίζονται για βραχυχρόνια μίσθωση, ανεξαρτήτως εάν η μίσθωση πραγματοποιείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας τύπου Airbnb ή με άλλο τρόπο.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, όποιος παραβιάσει τον κανόνα, είτε είναι κύριος του ακινήτου, είτε νομέας, επικαρπωτής, υπεκμισθωτής ή τρίτος διαχειριστής, θα υπόκειται σε αυστηρά πρόστιμα. Το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται σε ποσοστό 50% του εισοδήματος που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση, με κατώτατο όριο τα 20.000 ευρώ.

Σε περίπτωση νέας παράβασης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως τις 40.000 ευρώ, αντιστοιχώντας στο ποσό των εισπραχθέντων μισθωμάτων από τον προηγούμενο έως τον νέο έλεγχο. Το πρόστιμο εισπράττεται από την ΑΑΔΕ και αποτελεί δημόσιο έσοδο.

Νέοι κανόνες

Παράλληλα, ενεργοποιείται νέο πλαίσιο που φέρνει πιο αυστηρούς κανόνες για τη βραχυχρόνια μίσθωση, βάζοντας φρένο στην έκδοση νέων αδειών Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επίσης, στις ζώνες όπου απαγορεύεται η έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όταν ένα ακίνητο μεταβιβάζεται, είτε με αγοραπωλησία είτε με γονική παροχή είτε με κληρονομιά, διαγράφεται από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης και δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως Airbnb, αλλά οδηγείται υποχρεωτικά στη μακροχρόνια μίσθωση ή στην ιδιοκατοίκηση. Με τον τρόπο αυτό, η άδεια βραχυχρόνιας μίσθωσης αποδεσμεύεται από το ακίνητο και παύει να το ακολουθεί σε περίπτωση μεταβίβασης.

Αυστηρές προδιαγραφές

Σημειώνεται ότι από την 1η Οκτωβρίου 2025, τα βραχυχρόνια μισθωμένα ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές: