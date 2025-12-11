Με σαφές μήνυμα προς τους αγρότες και έμφαση στην ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης της έντασης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης περιέγραψε το πλαίσιο μέσα στο οποίο η κυβέρνηση επιδιώκει να γίνει η πολυαναμενόμενη συνάντηση.

«Είμαστε εδώ και αναμένουμε τους εκπροσώπους που θα ορίσουν οι αγρότες για να γίνει η συνάντηση. Χθες το είπαμε με τη μορφή έκκλησης. Η κυκλοφορία σε παρακαμπτήριες πλέον αυξάνει τις πιθανότητες ατυχημάτων, κίνδυνος αύξησης τιμών, καθυστερούν θεραπείες, αγωνιούν οι ξενοδόχοι με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Τρίκαλα. Θέλουμε να ακούσουμε τα αιτήματά τους. Δεν θα δεχθούμε μαξιμαλιστικά αιτήματα. Αλλά λέμε όχι στην ασυδοσία και την ταλαιπωρία της κοινωνίας. Θέλουμε να μάθουμε ποιοι θα έρθουν και με ποιους θα συνομιλήσει η κυβέρνηση. Ευτυχώς που έστω και τώρα γίνονται έλεγχοι και με προσωπική απόφαση Μητσοτάκη περνάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αν δεν γίνονταν αυτά δεν θα είχαμε πληρωμές. Τα δυο ενδεχόμενα ήταν ή πληρωμές όπως γίνονται τώρα, ή καθόλου πληρωμές. Περάσαμε σε μια νέα εποχή έτσι ώστε οι έντιμοι αγρότες να παίρνουν περισσότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντιλαμβάνομαι την πίεση γιατί άργησαν οι πληρωμές περίπου ένα μήνα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις βουλευτών στην μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είπε: «Αν δεν είχε ληφθεί αυτή η απόφαση πολύ δύσκολα θα είχαμε πάρει το πράσινο φως από την Κομισιόν. Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ήταν το πιο σημαντικό κλειδί για να ξεκλειδώσουν οι φετινές και οι επόμενες επιδοτήσεις. Δεν είναι μια απόφαση υπό συζήτηση αλλά μια απόφαση για να μπορεί να γίνει η συζήτηση. Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε ευχάριστοι αλλά για να είμαστε χρήσιμοι».

Για το ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη – Τραμπ: «Οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός σύμμαχος της χώρας. Διαψεύστηκαν όσοι εντός συνόρων μίλησαν για αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη ειδικά δεξιότερα της ΝΔ».

Για την απομάκρυνση της Σύνθιας Σάπικα: «Η ενίσχυση της ΕΡΤ3 και η μετεξέλιξη της σε μεγάλο περιφερειακό κανάλι δεν είναι ένα απλό μέλημα της διοίκησης της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ3 θα συνεχίσει να έχει

Η διοίκηση λαμβάνει αποφάσεις με ποιοτικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Στηρίζουμε κάθε απόφαση της εταιρείας. Είναι εκτός λογικής ότι υποβαθμίζεται ο ρόλος της ΕΡΤ3 και υποτιμάται η Θεσσαλονίκη και οι κάτοικοί της. Ειδικά όταν δεν ξέρουν ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Αυτό που νοιάζει την διοίκηση είναι η αποτελεσματικότητα του προγράμματος και η αξιολόγηση. Κάθε απόφαση της διοίκησης που οδηγεί στην πρόοδο στηρίζεται και από την κυβέρνηση».

«Δεν χωρούν ιδεοληψίες στην Eurovision – Υποκριτές όσοι διαμαρτύρονται»

«Αν υπήρχε διαγωνισμός ιδεοληπτικής αντιπολίτευσης ή υποκρισίας κυρίως από την Αριστερά θα παίρναμε 12αρι από όλες τις χώρες. Η Eurovision είναι μουσικός διαγωνισμός που ενώνει και όπου οι ιδεοληψίες δεν έχουν θέση. Λέω υποκρισία γιατί όλοι αυτοί που φωνάζουν για την Παλαιστίνη και κάνουν ερωτήσεις και βγαίνουν με σημαίες βγαίνουν αφού πρώτα ζυγίσουν την αξία των θυμάτων και των αμάχων. Τους έχετε ακούσει να διαμαρτύρονται μετά την επίθεση στην Ουκρανία; Υποκριτικά είναι όλα αυτά και κινήσεις εντυπωσιασμού που δεν οδηγούν πουθενά. Όσο αντίθετος και να είσαι σε μια κυβέρνηση γιατί να την περάσεις σε έναν λαό, σε ένα τραγούδι, σε έναν διαγωνισμό; Στην πρόσφατη συνέλευση της EBU αποφασίστηκε με ευρεία πλειοψηφία ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστεί το Ισραήλ από τον διαγωνισμό», είπε ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα της Eurovision και τις αντιδράσεις.