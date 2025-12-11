Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών με μπλόκα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και τα νησιά.

Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη.

Η συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχει επίσης ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, θα γίνει στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

Το βάρος στρέφεται πλέον στη μεγάλη πανελλαδική διάσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια, στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, όπου θα αποφασιστεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και το ενδεχόμενο συγκρότησης επιτροπής που θα ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα, στο μπλόκο της Ιονιας Οδού, συμμετείχαν εκπρόσωποι των μπλόκων Καλπακίου, Λούρου και η επιτροπή αγροτών από τη Θεσπρωτία που σήμερα αναμένεται να μπει στον χάρτη των κινητοποιήσεων.

Όπως αποφάσισαν, από τις 16 του μήνα θα κάνουν συλλαλητήρια και πορείες με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα στις μεγάλες πόλεις της Ηπείρου, με κάλεσμα συμμετοχήςς των φορέων της περιοχής.

Στο μπλόκο της Άρτας, έφθασαν, στις 8 χθες το βράδυ, δεκάδες ταξί σε μια εκδήλωση συμπαράστασης στους αγρότες.

Αύριο, Παρασκευή οι αγρότες των τεσσάρων μπλόκων της Θεσσαλονίκης σχεδιάζουν αποκλεισμό του λιμανιού της πόλης, επιχειρώντας να φτάσουν με τρακτέρ από νωρίς το πρωί.

Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται και σήμερα στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου εκατοντάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στον κόμβο της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παραδρόμων, υπό τη συνεχή καθοδήγηση και ευθύνη της τροχαίας.

Συνέχεια των κινητοποιήσεων για τους αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης

Μικρή ομάδα αγροτοκτηνοτρόφων από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, παρέμεινε καθόλη τη διάρκεια της νύχτας έξω από το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο αλλά και το κτίριο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων έργων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηρακλείου της ΑΑΔΕ.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι συνεχίζουν για τέταρτη μέρα τις κινητοποιήσεις τους, ενώ, όπως έχουν κάνει γνωστό, εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις τους, όπως και σχετικές αποφάσεις, αναμένονται μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

Παραμένουν στα εννέα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας

Στα εννέα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας, χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχουν λάβει οριστικές αποφάσεις για νέες μορφές κινητοποιήσεων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει κλειστός για έκτη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ υπάρχουν ακόμα τρία μπλόκα, στην γέφυρα του Ευήνου από αγρότες της περιοχής του Μεσολογγίου, στην γέφυρα του Μόρνου από αγρότες και κτηνοτρόφους της Ναυπακτίας και της Δωρίδας και στην Αμβρακία οδό από αγρότες και κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής της Βόνιτσας.

Στην Αχαΐα, υπάρχουν τρία μπλόκα και συγκεκριμένα στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας και στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Ο κόμβος της Εγλυκάδας παραμένει κλειστός για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, με αποτέλεσμα η κίνηση των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Επίσης, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στα μπλόκα της Κάτω Αχαΐας και του Αιγίου προχωρούν καθημερινά σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητοδρόμων Πατρών – Πύργου και Πατρών – Κορίνθου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον κόμβο του Πύργου, όπου σχεδόν κάθε μέρα αποκλείουν για λίγη ώρα τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.

Στο μεταξύ, λόγω των μπλόκων στα οδικά δίκτυα, η αστυνομία συνεχίζει τον σχηματισμό δικογραφιών για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών και ταυτόχρονα προχωρά στην ταυτοποίηση προσώπων.