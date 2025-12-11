Με κάθε τρόπο η κυβέρνηση καλεί τους αγρότες να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου συντεταγμένα, οργανωμένα και με ενιαία αιτήματα, προκειμένου σε ανώτατο επίπεδο να επιχειρηθεί να βρεθούν λύσεις για την ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Οι ίδιοι, ωστόσο, εμφανίζονται ανυποχώρητοι, ετοιμάζοντας νέες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας τα μπλόκα, προχωρώντας σε αποκλεισμούς στρατηγικών σημείων αλλά και μελετώντας νέες μορφές δράσης.

Ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος έλεγε στο Νewsbeast «όταν οριστικοποιηθεί συγκεκριμένη αντιπροσωπεία, η κυβέρνηση θα έχει συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους», ξεκαθαρίζοντας ότι πρέπει να μην παρεμποδίζονται κρίσιμες λειτουργίες και να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες από τις κινητοποιήσεις. «Είναι απολύτως σεβαστά τα αιτήματα κάθε επαγγελματικής ομάδας, αλλά δεν πρέπει οι διεκδικήσεις να στρέφονται ενάντια στην υπόλοιπη κοινωνία».

Παράλληλα, στο κυβερνητικό επιτελείο εστιάζουν στις παρενέργειες που προκαλούνται από το κλείσιμο των δρόμων, καθώς μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η αγορά των Χριστουγέννων, όχι μόνο των μεγάλων αστικών περιοχών αλλά και των μικρότερων, οι οποίες περιμένουν περισσότερους επισκέπτες για να αυξηθεί ο τζίρος τους.

Εξηγούν, όμως, ότι οι επιχειρήσεις της αστυνομίας εδράζονται στη στάθμιση των προτεραιοτήτων και διαμηνύουν ότι το 2025 θα καταβληθούν συνολικά στους αγρότες 3,8 δισ. ευρώ, ποσό που είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2024. Επισημαίνεται ότι μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί 2,6 δισ. και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα δοθούν 1,2 δισ. Αυτή την εβδομάδα στους λογαριασμούς 147.803 αγροτών κατατέθηκαν 204,25 εκατ. ευρώ για το Μέτρο 23 και τις αυτόχθονες φυλές, ενώ χθες κατατέθηκαν 28,78 εκατ. ευρώ σε 15.309 δικαιούχους για βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024.

Για τις αντιδράσεις των «6» γαλάζιων βουλευτών

Όσον αφορά στην παρέμβαση των 6 βουλευτών της και τις υπόλοιπες πληρωμές του Μέτρου 23 από την κυβέρνηση, σημειώνουν ότι εκπροσωπούν πολίτες, οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους και εφόσον είναι όλα εντάξει από τους ελέγχους, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους. Ξεκαθαρίζουν ότι ο ρόλος της πολιτείας είναι να ελέγχει, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα έχει πληρώσει 3 δισ. σε πρόστιμα για προβληματικούς τρόπους πληρωμών στον πρωτογενή τομέα στο παρελθόν, για 30 χρόνια. Παράλληλα, έχουν δοθεί διευκρινίσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή ότι όσοι δεν πληρώθηκαν δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το ΑΤΑΚ, ούτε με το ΚΑΕΚ.

Γαλάζια «καρφιά»

Περισσότερο ως βαλβίδα εκτόνωσης αλλά και ενημέρωσης της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το κλίμα στον αγροτικό κόσμο σε όλη την περιφέρεια, λειτούργησε η σύσκεψη που έγινε στην οδό Πειραιώς με σχεδόν 60 «γαλάζιους» βουλευτές.

Η σύσκεψη, η οποία κράτησε πάνω από 4,5 ώρες, είχε και ξεσπάσματα και κριτική για τη διαχείριση της κρίσης.

Ο Κώστας Τσιάρας βγαίνοντας μίλησε για μια σοβαρή και εποικοδομητική συζήτηση με τους συναδέλφους του. Επιβεβαίωσε ότι ήταν μία έντονη αλλά ουσιαστική συζήτηση για όλα τα θέματα που τους απασχολούν.

Τους εξήγησε ότι οι καθυστερήσεις υπάρχουν γιατί οι έλεγχοι ήταν προαπαιτούμενο. «Αν δεν γίνονταν έλεγχοι, θα διακινδύνευαν οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί πόροι», τόνισε στους συναδέλφους του ο κ. Τσιάρας.

Ποιοι ξεχώρισαν

Οι περισσότεροι βουλευτές ήταν από αγροτικές περιοχές, καθώς είναι εκείνοι που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση από τους αγρότες των περιφερειών τους.

Η βουλευτής Μαγνησίας Ζέτα Μακρή, η οποία αναρωτήθηκε, «τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε», ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Φάνης Παππάς, επέρριψε ευθύνες στην ΑΑΔΕ για τα προβλήματα στις πληρωμές λόγω των ελέγχων, ο βουλευτής Ανδρέας Κατσανιώτης προειδοποίησε ότι «εάν δεν έχουμε σχέδιο προσέγγισης των αγροτών και απλά περιμένουμε να ξεφουσκώσουν οι κινητοποιήσεις, θα εκπλαγούμε».

Από τις πιο αιχμηρές τοποθετήσεις ήταν εκείνη του Μάκη Βορίδη, ο οποίος ρώτησε: «έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο», ενώ έντονη αντιπαράθεση είχε η Φωτεινή Αραμπατζή με τον διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καβαδδά, με τις φωνές της βουλευτού Σερρών να ακούγονται εκτός της αίθουσας. «Μας κοροϊδεύετε», του φώναζε.