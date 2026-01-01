Με μια έκτακτη εκδοχή του, αυτή των Blind Auditions με επώνυμους καλεσμένους, βάλθηκε το The Voice να κερδίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας στα νούμερα τηλεθέασης το βράδυ της Παραμονής Πρωτοχρονιάς.

Με τον Γιώργο Καπουτζίδη να υποδέχεται τον έναν καλεσμένο μετά τον άλλον στη σκηνή του μουσικού τάλεντ σόου του ΣΚΑϊ και τους Γιώργο Μαζωνάκη, Κωστή Μαραβέγια, Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη να τους διεκδικούν στις ομάδες τους, πολλοί τηλεθεατές επέλεξαν να αλλάξουν τον χρόνο στα γνώριμα μουσικά μονοπάτια του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, για την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, το The Voice με οικοδεσπότη τον Γιώργο Καπουτζίδη κατόρθωσε να σημειώσει ποσοστό 12,5% στο δυναμικό κοινό και 17,2% στο γενικό σύνολο.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.