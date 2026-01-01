Έφυγε από τη ζωή σήμερα 1η Ιανουαρίου 2026 ο Αλκιβιάδης (Άλκης) Χήτος, ένας εκ των ιδρυτών της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ. Ήταν ένας άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του με την Χήτος ΑΒΕΕ και το Νερό Ζαγόρι, μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις εμφιάλωσης νερού σε όλη τη χώρα με τεράστια εξωστρεφή δραστηριότητα.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η οικογένεια της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ κάνει λόγο για «έναν άνθρωπο σπάνιας ποιότητας και οραματισμού», που αφήνει πίσω του «μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη αξιών, αρχών και επιχειρηματικής κληρονομιάς».

Ο Άλκης Χήτος γεννήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 1937 στο Ασπροχώρι Ιωαννίνων. Το 1984, μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο, ανέλαβε τη διοίκηση της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση στον τομέα της εμφιάλωσης και εμπορίας ποτών, την οποία είχε θεμελιώσει ο πατέρας τους, Ιωάννης Χήτος, το 1955.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, «με απαράμιλλη ακεραιότητα, αφοσίωση και ανεξάντλητη δύναμη, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για όλους όσοι είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του», ενώ η παρουσία του «καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η εταιρεία», διαμορφώνοντας κουλτούρα που τιμά τις ανθρώπινες αξίες και την επιχειρηματική αριστεία.

Όπως επισημαίνεται στο ίδιο μήνυμα, η κληρονομιά του Άλκη Χήτου «δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη της εταιρείας», αλλά αποτυπώνεται «στη δέσμευση για ποιότητα, στην κοινωνική ευθύνη και στην αίσθηση κοινότητας», που καλλιεργήθηκε στους εργαζόμενους, στους συνεργάτες και στους πελάτες, με το όραμα και το ήθος του να αποτελούν «πυξίδα για τις επόμενες γενιές».

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Περιβλέπτου.