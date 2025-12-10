Ένταση προκλήθηκε όταν οι αγρότες που έχουν προγραμματίσει για σήμερα μπλόκο στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου εμποδίστηκαν από τους αστυνομικούς. Στο σημείο προκλήθηκαν επεισόδια, κατά τη διέλευση των αγροτών στη γέφυρα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση κρότου–λάμψης και χημικών, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Από νωρίς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έστησαν φραγμούς προκειμένου να αποτρέψουν κάθε δυνατότητα προσέγγισης των αγροτών στη γέφυρα.

Από την Πάτρα ξεκίνησαν περίπου στις 12:30 το μεσημέρι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και αποκλείστηκαν στη στροφή της Εθνικής Οδού.

Με τα πόδια στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου οι αγρότες

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας άναψαν τις μηχανές τους με σκοπό την κατάληψη της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, σύμφωνα με το tempo24.

Μπροστά τους όμως βρήκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει τους δρόμους σε διάφορα σημεία τόσο της Πάτρας όσο και της Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να αποτρέψουν κάθε δυνατότητα προσέγγισης.

Τελικά λίγο μετά τις 13.00 πέρασαν πεζοί με κατεύθυνση τα διόδια της γέφυρας, αφού οι αστυνομικοί δεν επέτρεψαν την είσοδο των τρακτέρ.

«Είμαστε ανοικτοί στο διάλογο από την αρχή. Τα κυρίαρχα ζητήματα είναι γνωστά εδώ και 3 χρόνια. Τα γνωρίζει η κυβέρνηση. Τα εχουμε δώσει, τα έχουμε ξαναδώσει, εμείς περιμένουμε να πάρει θέση. Αντί να πάρει θέση στα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, όλης της χώρας, έρχεται και ποινικοποιεί τον αγώνα. Εμείς δεν είαμστε υπέρ της βίας κάποιων μεμονομένων ανθρώπων» δήλωσε μέλος του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου, όπως αναφέρει το thebest.gr.

«Θα πάμε παντού, θα κλιμακώσουμε παντού. Και γέφυρα και λιμάνια εάν δεν σκύψει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματα» πρόσθεσε.

Αποχωρούν οι αγρότες από το λιμάνι του Βόλου μετά το τελεσίγραφο

Νωρίτερα, οι αγρότες αποχώρησαν από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου, μετά το τελεσίγραφο που έλαβαν από τις Αρχές, που τους καλούσαν να ολοκληρώσουν τη διαμαρτυρία και να αποχωρήσουν από το λιμάνι μέχρι τη 1 το μεσημέρι, ώστε να μην ενεργοποιηθεί η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συλλήψεις όταν παρακωλύεται η κυκλοφορία.

Περισσότερα από 100 φορτηγά παρέμειναν στο εμπορικό λιμάνι του Βόλου, σταθμευμένα στο Πορθμείο και άλλα περιμένουν να ξεφορτώσουν εξαγωγικά προϊόντα – κυρίως θεσσαλικό σιτάρι- και άλλα παραλάβουν προϊόντα, όπως λιπάσματα.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έφτασαν νωρίτερα με τρακτέρ στο λιμάνι, μπλοκάροντας τις κεντρικές εισόδους, ενώ, την ίδια ώρα, αλιείς της περιοχής παρατάχθηκαν με τις βάρκες τους ανοικτά του λιμανιού, κάνοντας χρήση καπνογόνων.

Δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στις πύλες του λιμανιού, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ενώ στο σημείο επικράτησε ένταση από νωρίς.