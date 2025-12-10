Αποχωρούν οι αγρότες από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου, μετά το τελεσίγραφο που έλαβαν νωρίτερα από τις Αρχές, που τους καλούσαν να ολοκληρώσουν τη διαμαρτυρία και να αποχωρήσουν από το λιμάνι μέχρι τη 1 το μεσημέρι, ώστε να μην ενεργοποιηθεί η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για συλλήψεις όταν παρακωλύεται η κυκλοφορία.

Περισσότερα από 100 φορτηγά μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν στο εμπορικό λιμάνι του Βόλου, σταθμευμένα στο Πορθμείο και άλλα περιμένουν να ξεφορτώσουν εξαγωγικά προϊόντα – κυρίως θεσσαλικό σιτάρι- και άλλα παραλάβουν προϊόντα, όπως λιπάσματα. Συνολικά 27.000 τόνοι σιτάρι είναι προγραμματισμένο να φύγουν με προορισμό την Τυνησία.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έφτασαν νωρίτερα με τρακτέρ στο λιμάνι, μπλοκάροντας τις κεντρικές εισόδους, ενώ, την ίδια ώρα, αλιείς της περιοχής παρατάχθηκαν με τις βάρκες τους ανοικτά του λιμανιού, κάνοντας χρήση καπνογόνων.

Δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στις πύλες του λιμανιού, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ενώ στο σημείο επικράτησε ένταση από νωρίς.

Οι αγρότες δηλώνουν πως δεν επιδιώκουν τη σύγκρουση, αλλά απαιτούν σεβασμό στα αιτήματά τους και ζητούν την απομάκρυνση των ΜΑΤ από την περιοχή. «Έχουμε μαζί μας πολύ κόσμο και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα», τόνισε ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος. Από την άλλη πλευρά, η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει πως έχει εντολή να προστατεύσει τις κρίσιμες υποδομές του λιμανιού.

Στο λιμάνι του Βόλου σήμερα αναμένονται 120 φορτηγά με σιτάρι από τη Θεσσαλία το οποίο εξάγεται από τη χώρα μας και περιμένουν να ξεφορτώσουν το εμπόρευμα.

Στον Βόλο κατέφθασαν ενισχύσεις από τα μπλόκα των Μικροθηβών, της Νίκαιας, της Καρδίτσας και των Τρικάλων, δημιουργώντας ένα από τα μαζικότερα αγροτικά συλλαλητήρια των τελευταίων ημερών.

Την ίδια στιγμή, αλιείς της Μαγνησίας πραγματοποιούν θαλάσσιο αποκλεισμό, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στους αγρότες.

Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ημέρες συνάντηση με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου και πακέτο μέτρων για το υψηλό κόστος παραγωγής, με στόχο να αποκλιμακωθεί η ένταση πριν από τις γιορτές.

Εικόνες από drone δείχνουν την παράταξη αγροτών και της ΕΛ.ΑΣ:

«Να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ» – Διαπραγματεύσεις με την ΕΛ.ΑΣ.

Εκπρόσωπος των αγροτών από τις Μικροθήβες ζήτησε να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ για να πραγματοποιηθεί η ειρηνική τους διαμαρτυρία: «Είμαστε από το μπλόκο Μικροθηβών. Δεν έχουμε έρθει εδώ για φασαρία. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ανεπίτρεπτο. Υπάρχουν ήδη δέκα διμοιρίες των ΜΑΤ, για να κάνουν τι; Να σταματήσουν ποιον; Εδώ είμαστε στο επιβατικό λιμάνι. Όλη η κοινωνία είναι μαζί μας, σε λίγο θα είναι αγρότες από όλη τη Θεσσαλία και όλες οι κοινωνικές ομάδες στο πλευρό μας. Θέλουμε σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσουν τα τρακτέρ από εδώ και να κινηθούμε στο εμπορικό κομμάτι του λιμανιού και να αποκλείσουμε αυτό. Και εσείς σε ένδειξη καλής θέλησης να πάρετε τις κλούβες και να αφήσετε τον κόσμο να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Αυτή είναι η απόφασή μας».

Από την πλευρά του, ο γενικός αστυνομικός περιφερειακός διευθυντής Θεσσαλίας διεμήνυσε στους αγρότες ότι θα πρέπει να σεβαστούν την κρίσιμη υποδομή του λιμένα: «Δεν έχουμε κανέναν σκοπό να συγκρουστούμε μαζί σας. Δεν θέλουμε να υπάρξει τέτοιο θέμα. Είναι μια κρίσιμη υποδομή και παρακαλούμε να το σεβαστείτε, θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Είναι κρίσιμες καταστάσεις για όλους μας και πρέπει να σεβαστούμε ο ένας τον άλλο. Παρακαλώ πολύ να μη δημιουργήσετε θέμα στον λιμένα και δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση από εμάς».