Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου κυρίως για την πορεία των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, και η ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες έγινε η πληρωμή του Μέτρου 23, ενώ σήμερα συνεχίστηκαν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς κατατέθηκαν 28,78 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους για βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024, ύστερα από την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων προς 15.309 αγρότες.

Συγκεκριμένα πληρώθηκαν:

Βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024:

23,63 εκατ. ευρώ

15.162 δικαιούχοι

Υπόλοιπες κατηγορίες:

5,15 εκατ. ευρώ

147 δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα είχαν προηγηθεί οι πληρωμές για το Μέτρο 23 (157,47 εκατ. ευρώ σε 131.444 δικαιούχους) και για τις Αυτόχθονες φυλές 2024 (18 εκατ. ευρώ σε 1.050 δικαιούχους)

Συνολικά αυτήν την εβδομάδα στους λογαριασμούς 147.803 αγροτών κατατέθηκαν 204,25 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι πληρωμές συνεχίζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από τους απαραίτητους ελέγχους, ώστε κάθε ευρώ να πηγαίνει στους πραγματικά δικαιούχους και μόνο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15:00 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα ενημερώσει την ΚΟ της ΝΔ για όλα όσα έχουν γίνει στο αγροτικό τόσο για τις πληρωμές αλλά και γενικότερα για τις ενισχύσεις.

Συνάντηση σε υψηλό επίπεδο ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες μόλις οι τελευταίοι ορίσουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση προανήγγειλε μέσω του Action 24, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος, πάντως, επεσήμανε ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις προκαλούν προβλήματα τόσο στις συγκοινωνίες, όσο και στην οικονομική δραστηριότητα. «Ναι στον διάλογο, ναι στην ικανοποίηση αιτημάτων χωρίς να δημιουργείται ζήτημα για τη χώρα και την οικονομία της και τους υπόλοιπους πολίτες, όχι δηλαδή με υπερβολές προηγούμενων δεκαετιών. Ναι σε όλα αυτά, αλλά όχι στην παρεμπόδιση κρίσιμων λειτουργιών και στην ταλαιπωρία της κοινωνίας» είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι δίνει στους πολίτες όχι μόνο στους αγρότες, σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε πολίτη όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας».