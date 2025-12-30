Σε εφιάλτη μετατράπηκαν οι χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί μιας οικογένειας στην Ιταλία, όταν δύο μέλη της πέθαναν λίγες ημέρες αφότου έφαγαν ένα γιορτινό δείπνο από το οποίο φαίνεται πως δηλητηριάστηκαν.

Η 50χρονη Αντονέλα Ντι Ιέλσι και η 15χρονη κόρη της, Σάρα Ντι Βίτα, άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα σε λίγες ώρες η μία μετά την άλλη, το Σαββατοκύριακο, στο νοσοκομείο Καρνταρέλι στο Καμπομπάσο.

Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι τα δύο θύματα έπαθαν τροφική δηλητηρίαση, μετά από ένα γεύμα που κατανάλωσε η οικογένεια στις 23 Δεκεμβρίου, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Η μητέρα και η κόρη άρχισαν να εμφανίζουν συμπτώματα, όπως ναυτία και έντονους κοιλιακούς πόνους, τις ημέρες μετά το γεύμα και εισήχθησαν στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, η Ντι Ιέλσι και η Ντι Βίτα έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο δύο φορές, στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, πριν επιστρέψουν το Σάββατο σε κακή κατάσταση.

Η 15χρονη έφυγε από τη ζωή στις 22:30 το βράδυ του Σαββάτου, ενώ η μητέρα της πέθανε λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Κυριακής.

Ο πατέρας της οικογένειας, Τζάνι, που επίσης έφαγε το ίδιο γεύμα, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο Σπαλαντζάνι της Ρώμης, όπου νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η άλλη κόρη της οικογένειας μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο της Ρώμης, καθώς δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα και φαίνεται πως δεν κατανάλωσε το επίμαχο δείπνο.

Το μενού φαίνεται πως περιλάμβανε, σύμφωνα με τη Daily Mail, μανιτάρια, ψάρι και θαλασσινά, συμπεριλαμβανομένων μυδιών – πιάτα που παραδοσιακά καταναλώνονται τα Χριστούγεννα στο Πιετρακατέλα, που είναι μια μικρή πόλη στη βουνίσια περιοχή του Μολίζε στην οποία έμενε η οικογένεια.

Πέντε άτομα ερευνώνται από την εισαγγελία του Καμπομπάσο, ενώ οι αρχές εξετάζουν ιατρικά αρχεία και παίρνουν καταθέσεις από το προσωπικό του νοσοκομείου για να διαπιστώσουν τι συνέβη πριν από τους θανάτους της μητέρας και της κόρης.

Η αστυνομία συνέλεξε δείγματα τροφίμων από το σπίτι της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων κονσερβοποιημένων προϊόντων και φρέσκων τροφών, προκειμένου να προσδιοριστεί ποιο είδος πιθανόν προκάλεσε τη δηλητηρίαση.