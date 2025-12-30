Νέα στοιχεία για το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο φέρνει στο φως ο ιταλικός Τύπος. Ο διεθνής τερματοφύλακας φέρεται να αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, καθώς δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Μαουρίτσιο Σάρι, και επιθυμεί να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε αγώνες.

Πρόσφατα, τα ιταλικά μέσα αποκάλυψαν πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον τόσο από τη Γιουβέντους όσο και από τον Παναθηναϊκό, με τον ελληνικό σύλλογο να φέρεται να κατέθεσε πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Λάτσιο αρνήθηκε την πρόταση.

Παράλληλα, ο Μανδάς φαίνεται να εμπλέκεται σε ένα μεταγραφικό «ντόμινο» που αφορά και τους τερματοφύλακες Λεάλι και Περίν, με Λάτσιο, Τζένοα και Τορίνο να εξετάζουν πιθανές ανταλλαγές κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Η Τζένοα αναζητά βασικό τερματοφύλακα, γεγονός που ανοίγει το ενδεχόμενο μετακινήσεων κάτω από τα δοκάρια.

Όπως επισημαίνει σε σημερινό της ρεπορτάζ η «Corriere dello Sport», η κατάσταση γύρω από τους τρεις πορτιέρε παραμένει πολύπλοκη. Ο Μανδάς φέρεται να ήταν κοντά στη Γιουβέντους ως πιθανός δεύτερος τερματοφύλακας αντί του Περίν, ο οποίος συνδέεται ξανά με τη Τζένοα, ενώ ο Λεάλι, που παρακολουθεί η Λάτσιο, βρέθηκε στο στόχαστρο της Γιουβέντους ως πιθανός αντικαταστάτης. Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, λοιπόν, δεν αποκλείεται ο Μανδάς να παραμείνει τελικά στους «λατσιάλι».