Ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση βράβευσης μαθητών που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ, η οποία διοργανώθηκε από την Ένωση Αστυνομικών Λάρισας και την Ένωση Αξιωματικών ΕΛΑΣ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Καλή πρόοδο, υγεία και προκοπή στην καθεμιά και τον καθένα σας. Να πετύχετε τους στόχους σας και να σταδιοδρομήσετε, πρώτα ο Θεός, στην Ελλάδα, στην πατρίδα. Πριν από δέκα χρόνια το “μάρμαρο” της οικονομικής κρίσης το πλήρωσε, πρωτίστως, η νέα γενιά, τα παιδιά που σπούδασαν και αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό για να βρουν ευκαιρίες απασχόλησης, ευκαιρίες για δουλειά με αξιοπρέπεια. Έχουμε αλλάξει σελίδα. Τα παιδιά επιστρέφουν πια στην Ελλάδα που προσφέρει ευκαιρίες για καλύτερη ζωή. Το ότι η Ελλάδα δεν είναι πια το “μαύρο πρόβατο” της Ευρώπης, νομίζω επισφραγίστηκε με την εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών ως Προέδρου του Eurogroup4», είπε ο γενικός γραμματέας ο κ. Χαρακόπουλος.

«Τα αγαθά κόποις κτώνται»

Ο κ. Χαρακόπουλος υπογράμμισε, επίσης, ότι «αξίζει πραγματικά να στέλνουμε ένα μήνυμα επιβράβευσης σε όσους κοπιάζουν στις μέρες μας. Είναι πολύ σημαντικό να επιβραβεύεται η αριστεία. Τα αγαθά κόποις κτώνται, μην το ξεχνάμε, τίποτα δεν μας χαρίζεται. Και βεβαίως ο έπαινος, ο δημόσιος αξίζει στα παιδιά, σε εσάς που κοπιάσατε για να πετύχετε έναν πρώτο σημαντικό στόχο στη ζωή σας, που είναι η είσοδος στα πανεπιστήμια. Και κοντά σε σας στους γονείς σας, που σας συμπαραστάθηκαν σε αυτό το ταξίδι μέχρι να μπορέσετε να διαβείτε την πόρτα των ΑΕΙ. Εγώ, εκείνο που θέλω να πω είναι να θέτετε υψηλούς στόχους στη ζωή σας, να μη σας πτοούν ενδεχομένως τα εμπόδια και οι δυσκολίες, αυτά είναι για να τα ξεπερνούμε. Ζούμε σε έναν κόσμο που η τεχνολογία τρέχει με ραγδαίους ρυθμούς. Πολλές φορές νιώθουμε ότι δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε τις νέες εξελίξεις. Είμαστε σε μια τεράστια επανάσταση η οποία συντελείται στις μέρες μας από την τεχνητή νοημοσύνη, από το AI. Δεν θέλουμε κανένας να νιώθει ότι μένει πίσω γιατί οι γονείς μας, οι παππούδες μας, είναι ουσιαστικά ψηφιακά αναλφάβητοι. Δεν πρέπει, όμως, να νιώθει κανείς ότι θα μείνει μόνος του πίσω. Αντιθέτως λοιπόν, τώρα ξεκινάει ένα νέο στάδιο στη ζωή σας. Πάρτε όλα τα εφοδιά σας».

Μείζον αγαθό η ασφάλεια

«Οι γονείς σας καμαρώνουν και δικαίως σήμερα για τη μεγάλη σας επιτυχία και εσείς, όμως, θα πρέπει να είστε υπερήφανοι για τους γονείς σας, γιατί είναι άνθρωποι του καθήκοντος στους οποίους η πατρίδα, η Πολιτεία, τους εμπιστεύτηκε την προάσπιση του πρώτου, του μείζονος, του ύψιστου αγαθού, που είναι η δημόσια ασφάλεια. Αν δεν υπάρχει ασφάλεια, κανένα άλλο αγαθό δεν θεωρείται δεδομένο. Αν δεν νιώθει κανείς ασφαλής για να κυκλοφορήσει έξω, τότε για ποιο αγαθό ελευθερίας μιλάμε. Αν δεν νιώθει ασφαλής για να εκφράσει την άποψή του, φοβούμενος ότι θα δεχθεί γκαζάκια στην πόρτα του σπιτιού του, για ποια δημοκρατία μιλάμε και ποια ελευθερία έκφρασης. Άρα το μείζον αγαθό, το πρώτιστο, είναι η ασφάλεια του πολίτη και οι γονείς σας, αυτοί οι άνθρωποι του καθήκοντος, από την Πολιτεία έχουν ταχθεί να το υπερασπίζονται», προσέθεσε ο γγ της ΚΟ της ΝΔ, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.