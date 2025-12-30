«Εμείς έχουμε πει εξαρχής -σε επίπεδο πρωθυπουργού- ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα διαλόγου, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να εξαντληθούν οι αντοχές της κοινωνίας και της οικονομίας. Γι’ αυτό θα πρέπει και οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα με ένα πνεύμα κοινωνικής υπευθυνότητας να διευκολύνουν τις μετακινήσεις», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Ο ίδιος μιλώντας την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, είπε ότι «θα πρέπει οι αγρότες να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο κοινωνικής συνυπευθυνότητας».

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι έχει ανακοινωθεί το περίγραμμα των μέτρων για την ασφάλεια των μετακινήσεων, ώστε να υπάρχει ηρεμία, ομαλή εξέλιξη στους δρόμους και αποκλιμάκωση. Σε ό,τι αφορά στον διάλογο σχολίασε ότι φαίνεται να ασκείται πίεση από μία μερίδα αγροτών προς αυτούς που είναι πιο θετικοί στον διάλογο.

«Υπάρχει μια διεκδίκηση από πλευράς αγροτών που δεν είναι εύκολα πια αντιληπτή από τον κόσμο από τη στιγμή που δεν προσέρχονται στο τραπέζι των συζητήσεων. Δεν υπάρχει λογική στην απόλυτη άρνηση στον διάλογο. Άλλωστε η ιστορία έχει δείξει ότι διαχρονικά μέσα από το διάλογο βρίσκονταν πάντα λύσεις, γιατί η κυβέρνηση είχε πάντα μια σχέση εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο. Αυτό έγινε και τον Μάρτιο του 2024 με παρεμβάσεις στο ρεύμα και στη φορολογία».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα το επόμενο διάστημα και κάλεσε τον αγροτικό κόσμο να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου για να συνδιαμορφώσουν θέσεις για το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. «Ο διάλογος συμβάλλει στην καλύτερη εξειδίκευση και εφαρμογή των μέτρων προσαρμοσμένη στις ανάγκες του αγροτικού κόσμου».

Ερωτηθείς αν υπάρχει plan b στην περίπτωση που κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών, σχολίασε ότι υπάρχει δέσμη ενεργειών αλλά η βούληση της κυβέρνησης είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνοντας ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή έχει η μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες. «Δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε τις αντοχές της οικονομίας και της κοινωνίας και καλούμε τους αγρότες που είναι στα μπλόκα σε μια πιο υπεύθυνη στάση, ώστε να μην πλήττονται οι τοπικές οικονομίες. Αυτή η κατάσταση δεν πρέπει και δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ άπειρον».

Κλείνοντας το ζήτημα, ο Θανάσης Κοντογεώργης τόνισε ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον αγροτικό κόσμο, αλλά όλες οι αλλαγές που γίνονται είναι προς όφελος των νόμιμων και πραγματικών αγροτών. «Σήμερα και αύριο ολοκληρώνονται όλες οι πληρωμές που είχαμε υποσχεθεί και θα εκταμιευθεί το σύνολο των 3,8 δισ. ευρώ».

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις των κ.κ. Πλεύρη και Γεωργιάδη για τα push backs και τα διεθνή δικαστήρια, ο Θανάσης Κοντογεώργης τόνισε ότι η χώρα είναι προσηλωμένη στο διεθνές σύστημα προστασίας των ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο σύστημα απόδοσης διεθνούς δικαίου». Αναγνώρισε ότι εξελίσσεται μία συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καλύτερη ισορροπία μεταξύ εσωτερικής ασφάλειας και προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά «αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η χώρα μας αμφισβητεί την αμεροληψία και την ακεραιότητα των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων και οργανισμών», ενώ σχετικά με τα push backs τόνισε ότι δεν αποτελούν πρακτική ούτε επιλογή της ελληνικής πολιτείας, καθώς «το λιμενικό βρίσκεται στα θαλάσσια σύνορά μας προκειμένου να βοηθάει όσους συνανθρώπους μας μπορεί να έχουν ανάγκη».