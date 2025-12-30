Στη διαμόρφωση εναλλακτικού σχεδίου για την αντιμετώπιση των αγροτικών κινητοποιήσεων προχωράει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς παρά τις ρωγμές που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στο μέτωπο των αγροτών, δεν φαίνεται να διαμορφώνονται εκείνες οι συνθήκες που θα οδηγήσουν σε συγκροτημένο διάλογο με συνολική εκπροσώπηση, όπως έχει προτείνει.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «η λύση θα προκύψει μόνο μέσα από διάλογο», ενώ πρόσθεσε ότι «στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και κάποιοι τους “τραμπουκίζουν” για να “μη σπάσει το μέτωπο”».

Όπως όλα δείχνουν, η έξοδος και η επιστροφή των εκδρομέων για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς θα γίνει σε συνθήκες ανάλογες με αυτές των Χριστουγέννων. Κυβερνητική πηγή, μιλώντας στην εφημερίδα «Καθημερινή», τόνισε ότι επιδιώκεται να γίνει μια διαχείριση της κρίσης και να μην ξεφύγουν τα πράγματα τις μέρες των γιορτών.

Το κλίμα που μεταδίδεται, πάντως, είναι ότι σταδιακά επικρατεί η άποψη ότι θα πρέπει να αναληφθεί κάποιου είδους δράση, προκειμένου να μην παραταθεί επί μακρόν η κατάσταση με τους αποκλεισμούς στο εθνικό οδικό δίκτυο, ενώ ήδη οι κινητοποιήσεις συμπληρώνουν ένα μήνα σε διάρκεια.

Από την κυβέρνηση αναφέρουν ότι δεν έχει προκύψει από την πλευρά των μπλόκων ουσιαστική ανταπόκριση σε όποιες κινήσεις έχουν γίνει, ακόμη και στην πρόσκληση που ο ίδιος ο πρωθυπουργός απηύθυνε και αυτό προκαλεί ερωτήματα για πιθανές σκοπιμότητες που ενδεχομένως επιδιώκεται να εξυπηρετηθούν με την παράταση των κινητοποιήσεων χωρίς καμιά συζήτηση επί των πραγματικών και αναγνωρισμένων προβλημάτων που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα.

Σημάδια κόπωσης στους αγρότες βλέπουν στο Μαξίμου

Χωρίς να διατυπώνεται ξεκάθαρα, όλα δείχνουν ότι ένα άτυπο χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται με ορίζοντα το προσεχές Σάββατο, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Κατά ορισμένες εκτιμήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, στο μέτωπο των κινητοποιήσεων έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σημάδια κόπωσης και αντίληψης ενός αδιεξόδου από τη στασιμότητα που καταγράφεται και δεν αποκλείεται αυτό να οδηγήσει σε κινήσεις εκτόνωσης και από την πλευρά των αγροτών, με αποδοχή μιας διαδικασίας διαλόγου.

Εάν, όμως, τα πράγματα κινηθούν σε αντίθετη τροχιά, με επικράτηση της σκληρής γραμμής, τότε αναμένεται να υπάρξει αντίδραση και αλλαγή προσέγγισης και από την πλευρά της κυβέρνησης.

«Δεν υπάρχει κράτος που να έχει αντιμετωπίσει τα τρακτέρ με αστυνομικές δυνάμεις», απαντάει κυβερνητική πηγή στο ερώτημα αναφορικά με τον προσανατολισμό της κυβέρνησης όσον αφορά το plan B που έχει αρχίσει να συζητείται και να διαμορφώνεται. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι «η σύνθεση στα μπλόκα και ο τρόπος που έχουν συμπεριφερθεί μέχρι σήμερα καθιστά μονόδρομο τη διαφορετική αντιμετώπιση».

Τι σημαίνει στην πράξη αυτό; Οι εναλλακτικές κινήσεις που στην κυβέρνηση εξετάζουν αφορούν κυρίως την επιβολή προστίμων και διοικητικών κυρώσεων για μια σειρά από αδικήματα που έχουν να κάνουν με την παράνομη κατάληψη του εθνικού οδικού δικτύου, την παρακώλυση των συγκοινωνιών, την παρεμπόδιση μεταφοράς αγαθών, κ.λπ.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η παρατεταμένη στασιμότητα και η καταγραφή μιας απροθυμίας των αγροτών να προσέλθουν στον διάλογο αρχίζει να μεταστρέφει και την κοινή γνώμη, που στην έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων έδειξε να τοποθετείται θετικά απέναντι σε αυτές.