Στο αγροτικό ζήτημα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24. Σε απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε στην Αθηναΐδα Νέγκα και μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του καναλιού, ανέφερε: «Υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και υπάρχουν και κάποιοι που τους ασκούν, θα το πω πολύ απλά, τους τραμπουκίζουν σε μια λογική να μη σπάσει το μέτωπο. Θέλουμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό και η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρείται ολόκληρη η κοινωνία».

Και πρόσθεσε: «Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω και νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει και η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, είναι πως ενώ διαδηλώνεις και προβαίνεις σε μία πράξη αρκετά επιθετική να κλείσεις δρόμους και να ταλαιπωρείς την κοινωνία, να μην θέλεις να έρθεις και να ακούσεις τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα».

Τι είπε για την ακρίβεια

Για την ακρίβεια σημείωσε πως «η κυβέρνηση το βλέπει το πρόβλημα» και αποτελεί «το πρώτο το οποίο μας λένε οι πολίτες ότι αντιμετωπίζουν», προσθέτοντας πως, παρότι υπήρχε και το 2023, πλέον έχει εμπεδωθεί «η αίσθηση της συσσωρευμένης ακρίβειας». Τη συνέδεσε δε με την πολιτική φορολογικών ελαφρύνσεων και τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, λέγοντας ότι «οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς από τον Ιανουάριο» και ότι «οι συνταξιούχοι το βλέπουν ήδη». Μάλιστα, αναφέρθηκε και στα μέτρα για τους νέους, με τη φράση «δεν θα πληρώσετε φόρο μέχρι τα 25 σας», εξηγώντας ότι πρόκειται για απάντηση σε ανησυχίες που εκφράζουν για το ξεκίνημά τους και το κόστος ζωής.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι υπάρχουν δύο βασικά κριτήρια με τα οποία θα αξιολογήσουν οι πολίτες την κυβέρνηση. «Το πρώτο το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να βλέπει κάποιος, ο οποίος μας εμπιστεύθηκε πριν από 2,5 χρόνια, είναι αν είμαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε. Η Νέα Δημοκρατία εξελέγη με μια συγκεκριμένη ατζέντα» και υποστήριξε ότι αυτή υλοποιείται. «Να βελτιώσουμε τους μισθούς, τους βελτιώνουμε», «να επενδύσουμε πολύ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γίνονται σημαντικές αλλαγές», «να ενισχύσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις, το κάνουμε».

Έθεσε, δε, ως καίριο ερώτημα το αν η κυβέρνηση εφαρμόζει το πρόγραμμα με το οποίο εξελέγη και «αν είπαμε την αλήθεια στους πολίτες. Νομίζω ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο να υλοποιήσουμε τις κεντρικές μας δεσμεύσεις». Παράλληλα, ανέδειξε ως δεύτερο κριτήριο την ικανότητα διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, λέγοντας ότι οι πολίτες αναμένουν απαντήσεις στο «πώς αντιμετωπίζεις τις έκτακτες καταστάσεις;».

«Θα έπινα μπύρα με τον Ανδρουλάκη»

Σε ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό θα επιλέγατε να συναντήσετε αν είχατε ένα ελεύθερο απόγευμα;», ο πρόεδρος της κυβέρνησης είπε πως «θα έπινα μία μπύρα με τον κ. Ανδρουλάκη. Και σας το λέω διότι μου κάνει εντύπωση πως μερικές φορές, στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να μπορούν να γνωριστούν λίγο καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, αισθάνομαι μερικές φορές -και αναφέρω τον κ. Ανδρουλάκη- ότι έχει μια πολύ έντονη πολεμική, μια επίθεση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε εμένα προσωπικά”.