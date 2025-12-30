Αμετακίνητοι στις θέσεις τους παραμένουν οι αγρότες οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και την Πρωτοχρονιά και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Το μεσημέρι χθες, Δευτέρα 29/12 η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς αγρότες προχώρησαν στο κλείσιμο των παραδρόμων τόσο στη Νίκαια της Λάρισας όσο και στον Μπράλο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και «κόβοντας» τη χώρα στα δύο.

Στα Μάλγαρα τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και το Σάββατο, ημέρα όπου οι αγρότες αναμένεται να λάβουν τελικές αποφάσεις όσον αφορά τις κινητοποιήσεις τους, μετά από την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της επιμένει στην ανάγκη αποκλιμάκωσης και καλεί τους αγρότες να αποχωρήσουν από τα μπλόκα και να προσέλθουν σε διάλογο.

Κλειστή μέχρι αύριο, Τετάρτη η Ιόνια οδός στο Αγγελόκαστρο

Στην Ιόνια οδό, στον κόμβο του Αγγελοκάστρου κλειστή παραμένει και η Ιόνια οδός, αλλά η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών.

Όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να είναι κλειστός μέχρι αύριο, Τετάρτη 31/12 το πρωί.

Τότε αναμένεται να ανοίξει για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Τσιάρας: Τα μπλόκα που διαφοροποιήθηκαν δεν έπρεπε να γίνουν αντικείμενο πίεσης ή χλεύης

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας σε δηλώσεις του τη Δευτέρα 29/12 επεσήμανε ότι η κυβέρνηση έκανε γενναία βήματα για την επίλυση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου. Κάλεσε εκ νέου τους αγρότες να μετάσχουν στον διάλογο, ενώ αναφέρθηκε και στα μπλόκα που εμφανίστηκαν διατεθειμένα να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

«Έχουμε ήδη προαναγγείλει την ικανοποίηση πολύ συγκεκριμένων αιτημάτων που τίθενται από την πλευρά των αγροτών. Δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να εκτιμήσει ότι ένα πρόβλημα λύνεται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το να καθίσει στο τραπέζι της συζήτησης, στο τραπέζι του διαλόγου κι αν 18 αποφάσισαν αυτό που αποφάσισαν. Δεν θα έπρεπε να γίνονται αντικείμενο ενδεχομένως πίεσης ή χλευασμού από τους συναδέλφους τους» δήλωσε χαρακτηριστικά

«Η δημοκρατία, έχει συγκεκριμένους όρους και αυτοί οι όροι πρέπει να τηρούνται από όλους. Δεν μπορεί κάποιοι να επικαλούνται τη δημοκρατία από τη μια πλευρά και από την άλλη να την καταλύουν μέσα από δικές τους συμπεριφορές» είπε κλείνοντας.