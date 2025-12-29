Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς έχουν κλείσει αρκετούς δρόμους, ενώ αναμένεται να στήσουν και καινούργια μπλόκα.

Πιο αναλυτικά, έχουν «κόψει» την Ελλάδα στα δύο, αφού υπάρχουν μπλόκα στον Ε-65 και στην Ιόνια οδό.

Επίσης, από το μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες παραμένουν ενωμένοι και συντονισμένοι με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Σχεδόν 60 μπλόκα ακολουθούν κοινή γραμμή και αποφάσισαν σήμερα την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, κλείνοντας την παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου. Ο αποκλεισμός των παρακαμπτήριων δρόμων θα κρατήσει μέχρι τις 19:00.

Περισσότερα από 1.500 τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στον κόμβο της Νίκαιας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πομπή προς το κέντρο της Λάρισας, όπου θα γίνουν γνωστά τα αιτήματα των αγροτών και θα καλέσουν τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από το Κιλελέρ, οι αγρότες αναμένεται να κινηθούν προς τη Νίκαια της Λάρισας για να συσπειρωθούν με τις υπόλοιπες ομάδες αγροτών. Στις 16:00 προχώρησαν σε αποκλεισμό της παλιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου στο ύψος του Κιλελέρ.

Ακόμη, στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο, με την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας κλειστή στο ρεύμα προς Αθήνα. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας οδού, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτό σε μία λωρίδα.

Στο σημείο, οι αγρότες προχωρούν σε νέα γενική συνέλευση για να αποφασίσουν τις νέες κινήσεις τους.

Κλειστή μέχρι την Τετάρτη η Ιόνια Οδός

Στην Ιόνια οδό, στον κόμβο του Αγγελοκάστρου κλειστή παραμένει και η Ιόνια οδός, αλλά η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να είναι κλειστός μέχρι την Τετάρτη το πρωί.

Τότε αναμένεται να ανοίξει για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Αυτήν την ώρα, η κίνηση στο σημείο διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς και η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Κλειστό το τελωνείο στον Προμαχώνα

Στις 12:15 οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα προχώρησαν στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού επ’ αόριστον και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για φορτηγά. Πρόθεση των αγροτών είναι να μην ανοίξουν το μπλόκο και να παραμείνει ο αποκλεισμός καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας κάτι που αν γίνει θα ακινητοποιήσει εκατοντάδες νταλίκες σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Ήδη σχηματίζεται ουρά χιλιομέτρων από νταλίκες και στις δύο πλευρές του μεθοριακού σταθμού. Χθες ο αποκλεισμός του Προμαχώνα ήταν για δέκα ώρες, μέχρι τις 23:00, αλλά δεν ήταν τόσες πολλές οι νταλίκες σε αντίθεση με σήμερα που γίνεται η μεταφορά των προϊόντων ενόψει Πρωτοχρονιάς.

Η αστυνομία πρέπει να διαχειριστεί- και το κάνει μέχρι στιγμής με επιτυχία-και τις αντιδράσεις των οδηγών των φορτηγών αφού η υπομονή πολλών από αυτών εξαντλείται όσο τα οχήματα τους είναι ακινητοποιημένα και αυτοί με κρύο και δύσκολες συνθήκες παραμένουν μέσα σε αυτά. Η κινητοποίηση των αγροτών στον Προμαχώνα και το κλείσιμο του μεθοριακού σταθμού είναι πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης της Βουλγαρίας τα οποία καλύπτουν με απευθείας συνδέσεις και ρεπορτάζ το μπλόκο των αγροτών.

Σήμερα το μπλόκο του Προμαχώνα ενισχύθηκε με αγρότες από όλο τον Νομό που έφτασαν στον συνοριακό σταθμό με τα τρακτέρ τους κι έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από τους συναδέλφους τους που παραμένουν στο μπλόκο εδώ και 27 ημέρες.

Τι απαντά η κυβέρνηση

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση έκανε γενναία βήματα για την επίλυση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου. Κάλεσε εκ νέου τους αγρότες να μετάσχουν στον διάλογο, ενώ αναφέρθηκε και στα μπλόκα που εμφανίστηκαν διατεθειμένα να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

«Έχουμε ήδη προαναγγείλει την ικανοποίηση πολύ συγκεκριμένων αιτημάτων που τίθενται από την πλευρά των αγροτών. Δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να εκτιμήσει ότι ένα πρόβλημα λύνεται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το να καθίσει στο τραπέζι της συζήτησης, στο τραπέζι του διαλόγου κι αν18 αποφάσισαν αυτό που αποφάσισαν. Δεν θα έπρεπε να γίνονται αντικείμενο ενδεχομένως πίεσης ή χλευασμού από τους συναδέλφους τους».

Και συνέχισε, «η δημοκρατία, έχει συγκεκριμένους όρους και αυτοί οι όροι πρέπει να τηρούνται από όλους. Δεν μπορεί κάποιοι να επικαλούνται τη δημοκρατία από τη μια πλευρά και από την άλλη να την καταλύουν μέσα από δικές τους συμπεριφορές».