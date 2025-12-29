Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες, κλείνοντας παρακαμπτήριους σε Μπράλο και Νίκαια, ενώ συνεχίζεται ο αποκλεισμός της Ιόνιας Οδού στο Αγγελόκαστρο.

Πιο αναλυτικά, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, σκληραίνουν τη στάση τους με αποκλεισμούς και των παραδρόμων που χρησιμοποιούνταν ως εναλλακτικές διαδρομές. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, αγρότες από τη Λάρισα προχώρησαν στο κλείσιμο της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας – Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης του Κιλελέρ.

Πρόκειται για παρακαμπτήριο δρόμο που εξυπηρετούσε μέχρι σήμερα οδηγούς οι οποίοι κινούνταν στην ΠΑΘΕ και επιδίωκαν να παρακάμψουν το μπλόκο της Νίκαιας.

Το επόμενο βήμα των κινητοποιήσεων περιλαμβάνει μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ μέσα στην πόλη της Λάρισας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αγρότες απέκλεισαν εκ νέου τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου.

Στον εκ νέου αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που ξεκίνησαν πριν από περίπου 24 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στην εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας συνεχίζουν τον αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου, με αποτέλεσμα η κίνηση να εκτρέπεται στο οδικό δίκτυο της πόλης.