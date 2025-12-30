Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί απλώς να αποσυρθεί από τα εδάφη της στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, τονίζοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο νομικούς περιορισμούς αλλά και τις ζωές των ανθρώπων.

«Δεν μπορούμε απλώς να αποσυρθούμε, αυτό είναι εκτός του νόμου μας. Δεν μπορούμε απλώς να αποσυρθούμε από τα εδάφη μας. (Αλλά) δεν είναι μόνο ο νόμος», είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Fox News. «Εκεί ζουν άνθρωποι, 300.000 άνθρωποι… Δεν μπορούμε να χάσουμε αυτούς τους ανθρώπους».

Οι δηλώσεις του ακολουθούν τη συνάντησή του στις 28 Δεκεμβρίου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, την οποία χαρακτήρισε παραγωγική.

Το «δύσκολο ερώτημα» των εδαφών

«Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ, πραγματικά, ήταν μια πολύ παραγωγική συνάντηση και στο Μαρ-α-Λάγκο υπήρχε ίσως μια διαφορετική ατμόσφαιρα», είπε ο Ζελένσκι, περιγράφοντας τη συνάντηση ως μία από τις καλύτερες κατ’ ιδίαν επαφές που είχαν φέτος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ένα προσχέδιο 20 σημείων του αναθεωρημένου ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας είναι πλέον σχεδόν ολοκληρωμένο. «Όταν είπα ότι το 90% του σχεδίου είναι έτοιμο, είναι αλήθεια, γιατί υπάρχουν ζητήματα μόνο σε δύο σημεία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το βασικό ζήτημα αφορά τα εδάφη.

«Ναι, είναι ένα δύσκολο ερώτημα», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι, παρότι Ουκρανία και Ρωσία έχουν αντίθετες θέσεις στο εδαφικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν τις θέσεις και των δύο πλευρών και «προσπαθούν να βρουν έναν συμβιβασμό».

Ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία έχει κάνει συγκεκριμένα βήματα προς την ειρήνη τον τελευταίο μήνα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το ειρηνευτικό σχέδιο. Την ίδια στιγμή, ξεκαθάρισε ότι ένα δημοψήφισμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει την αποχώρηση από ουκρανικά εδάφη υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Δεν μπορούμε να αποχωρήσουμε, γιατί 100.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, δεκάδες έχουν σκοτωθεί εκεί», είπε, αναφερόμενος στις ουκρανικές απώλειες. «Και επίσης ο στρατός μας βρίσκεται εκεί».

«Δεν εμπιστεύομαι τον Πούτιν»

Αντίθετα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει προτείνει τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ελεύθερης οικονομικής ζώνης ως συμβιβαστική λύση, στο πλαίσιο της οποίας και οι δύο πλευρές θα προχωρούσαν σε αμοιβαία βήματα και θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους κατά μερικά χιλιόμετρα.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι τα πρόσφατα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας, που εκτιμώνται σε περίπου 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον χρόνο, έχουν επιτευχθεί με τεράστιο ανθρώπινο κόστος, με περίπου 400.000 ρωσικές απώλειες τον τελευταίο χρόνο και περίπου 31.000 νεκρούς κάθε μήνα.

Παρότι ο Τραμπ δήλωσε στις 28 Δεκεμβρίου ότι «η Ρωσία θέλει να δει την Ουκρανία να πετυχαίνει», μιλώντας δίπλα στον Ζελένσκι, και πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «συνεργάζεται με την Ουκρανία» για το άνοιγμα του υπό ρωσική κατοχή πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο Ζελένσκι παραμένει επιφυλακτικός ως προς το αν ο Πούτιν επιδιώκει πραγματικά την ειρήνη.

«Δεν εμπιστεύομαι τους Ρώσους και… δεν εμπιστεύομαι τον Πούτιν, και δεν θέλει την επιτυχία της Ουκρανίας», είπε, τονίζοντας ότι η πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει κρίσιμη.

«Κυρώσεις, διάλογος, έχει κάποια εργαλεία», ανέφερε.

«Δεν μπορούμε να νικήσουμε χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ»

Όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ, ο Ζελένσκι απάντησε ξεκάθαρα:

«Όχι, γιατί δεν μπορούμε. Χωρίς την αμερικανική υποστήριξη, δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τον ουρανό».

Τόνισε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και τα πυρομαχικά που παρέχουν οι ΗΠΑ παραμένουν ζωτικής σημασίας, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να εξαπολύει εκατοντάδες drones και πυραύλους.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στις εγγυήσεις ασφαλείας, λέγοντας ότι η Ουκρανία επιδιώκει μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ, ιδανικά με την έγκριση του Κογκρέσου.

«Σήμερα μιλήσαμε με τον πρόεδρο και υπάρχει μια πρόταση. Η πρώτη πρόταση αφορά εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια», είπε. «Είναι μια καλή πρόταση με δυνατότητα παράτασης». Πρόσθεσε ότι, παρότι οι εγγυήσεις αυτές δεν θα συνιστούν ένταξη στο ΝΑΤΟ, θα είναι «ΝΑΤΟϊκού τύπου».

Ο Ζελένσκι αναγνώρισε την κόπωση του πολέμου στην ουκρανική κοινωνία, αλλά τόνισε ότι η λαϊκή στήριξη παραμένει σαφής: «Ο κόσμος το θέλει αυτό, το 87% στηρίζει την ειρήνη. Την ίδια στιγμή, το 85% είναι κατά της αποχώρησης από την ανατολή, από το Ντονμπάς».

Όταν ρωτήθηκε αν είναι δυνατή μια ειρήνη με αποδεκτούς όρους, ο Ζελένσκι απάντησε ότι η Ουκρανία δεν έχει άλλη επιλογή: «Πρέπει να το κάνουμε, δεν έχουμε άλλο δρόμο. Ο άλλος δρόμος είναι ο πόλεμος».