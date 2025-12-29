Λίγες ώρες μετά την κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ενώ το Κρεμλίνο αναφέρει πως αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αναλυτές επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν όσα συνέβησαν στο Μαρ-α-Λάγκο και να προχωρήσουν σε μια πρώτη εκτίμηση για την πρόοδο προς την ειρήνη στην Ουκρανία.

Αποτιμώντας τις εξελίξεις, το Sky News αναφέρεται στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί εγγυήσεων ασφαλείας, στη στάση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι (και στις εκφράσεις του προσώπου του κατά τη διάρκεια της συνάντησης), αλλά και σε όσα αναμένεται να ακολουθήσουν.

Το δημοσίευμα του βρετανικού Μέσου εκτιμά πως, όσο εύκολο κι αν είναι να «χαθεί κανείς σε πολυεπίπεδα σχέδια», η αντίδραση του Ζελένσκι «τα είπε όλα».

Οι εκφράσεις του Ζελένσκι στη συνάντηση με Τραμπ

Η ανάλυση θεωρεί πως το να μην γίνει βήμα προς τα πίσω, δεδομένης της τεταμένης σχέσης των δύο ηγετών, είναι μια νίκη.

Το Sky News αναφέρει: «Η συνάντηση δεν προχώρησε ουσιαστικά τα πράγματα, αλλά ούτε κατέληξε σε ρήξη, όπως εκείνη η στιγμή στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο. Υπήρχαν, ωστόσο, ορισμένα αξιοσημείωτα συμπεράσματα. Πρώτα απ’ όλα, οι εκφράσεις του προσώπου του Ζελένσκι».

Στη συνέχεια, περιγράφει πώς ο Ουκρανός ηγέτης έδειχνε εξαντλημένος ή εκνευρισμένος όταν ο Τραμπ μιλούσε για άσχετα θέματα, όπως το φαγητό στο Μαρ-α-Λάγκο ή η σωματοδομή των Ουκρανών στρατηγών.

Μάλιστα, υπήρξε μια χαρακτηριστική στιγμή όπου το «πόκερ φέις» (το εσκεμμένα ανέκφραστο πρόσωπο) του Ζελένσκι κατέρρευσε. Σήκωσε τους ώμους και μετά γέλασε, όταν ο Τραμπ είπε: «Η Ρωσία θέλει η Ουκρανία να πετύχει».

Και το βρετανικό Μέσο γράφει: «Είναι μερικές φορές δύσκολο να καταλάβει κανείς αν ο Τραμπ είναι απλώς αδαής, αποκομμένος από τις λεπτομέρειες ή πραγματικά “στην τσέπη” του Πούτιν. Ο Ζελένσκι πιθανότατα έχει άποψη, αλλά κατάφερε -οριακά- να διατηρήσει την ψυχραιμία και το κύρος του».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας

Πέρα τις εκφράσεις του Ζελένσκι, υπήρξαν και άλλες σημαντικές στιγμές.

Στο ζήτημα των αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας, ο Ζελένσκι φάνηκε καθησυχασμένος ότι η Αμερική του Τραμπ θα προσφέρει κάποιο είδος στρατιωτικού πλαισίου -για να αποτραπεί μελλοντική ρωσική επιθετικότητα. Όμως κανένας από τους δύο ηγέτες δεν διευκρίνισε πώς ακριβώς θα γίνει αυτό.

Ουκρανικές πηγές δήλωσαν στο Sky News ότι η δέσμευση του Τραμπ να συνοδεύσει τη στήριξή του προς την Ουκρανία με εγγυήσεις ασφαλείας αποτελεί κομβικό σημείο (παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε κάνει κάτι αντίστοιχο πριν από μήνες και στη συνέχεια υπαναχώρησε).

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης ότι η φαινομενική προθυμία του Τραμπ να επισκεφθεί την Ουκρανία και να απευθυνθεί στο κοινοβούλιο είναι μια θετική δέσμευση.

Πάντως, η πιο ξεκάθαρη στιγμή από τη συνέντευξη Τύπου ήρθε από τον Ζελένσκι, όταν περιέγραψε την πρόοδο με ποσοστά.

Είπε:

«Σχέδιο ειρήνης 20 σημείων, 90% συμφωνημένο»

«Εγγυήσεις ασφαλείας ΗΠΑ–Ουκρανίας, 100% συμφωνημένες»

«Εγγυήσεις ασφαλείας ΗΠΑ–Ευρώπης–Ουκρανίας, σχεδόν συμφωνημένες»

Αυτό επιβεβαιώνει ότι ο Ζελένσκι έχει αποδεχθεί τις αμερικανικές δεσμεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά δείχνει πως απαιτείται ακόμη δουλειά για να οριστικοποιηθούν ορισμένα στοιχεία της συνεργασίας ΗΠΑ–Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας.

«Μικρό καλάθι»

Και αυτό είναι κρίσιμο, γιατί περιλαμβάνει το ενδεχόμενο παρουσίας ευρωπαϊκών στρατευμάτων στο έδαφος της Ουκρανίας. Πρόκειται για «κόκκινη γραμμή» για τη Ρωσία -και ο Τραμπ το γνωρίζει.

Είναι εύκολο να χαθεί κανείς σε όλα αυτά: στην πρόοδο, στις θέσεις, στα πολυεπίπεδα σχέδια και στην επικοινωνιακή διαχείριση.

Όμως, αναφέρει το δημοσίευμα, «θυμηθείτε μερικά βασικά σημεία: Πρώτον, ο Τραμπ μπορεί να θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά δεν τον νοιάζει πώς θα συμβεί. Δεύτερον, ο Πούτιν δεν έχει δείξει κανένα ουσιαστικό σημάδι ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Τρίτον, η Ουκρανία δεν θέλει να εξαναγκαστεί σε μια ταπεινωτική παράδοση».

Και καταλήγει: «Πριν από λίγες εβδομάδες, οι Αμερικανοί παρουσίασαν ένα σχέδιο 28 σημείων. Στην ουσία, ήταν μια λίστα επιθυμιών της Ρωσίας. Έκτοτε, οι Ουκρανοί, μαζί με τους Ευρωπαίους και σε συντονισμό με τους Αμερικανούς, το έχουν αναθεωρήσει. Πλέον είναι 20 σημεία και περιλαμβάνει αρκετές ουκρανικές υποχωρήσεις. Η Ευρώπη και η Ουκρανία αναμένουν τώρα από τον Τραμπ να στρέψει ξανά την πίεση προς τη Μόσχα και να εμπλακεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν με τρόπο που θα τον μετακινήσει. Κρατήστε μικρό καλάθι».