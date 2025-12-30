Η ΠΟΜΙΔΑ έστειλε επιστολή προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, εκφράζοντας τις απόψεις της σχετικά με την επερχόμενη λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.) και προτείνοντας τρόπους βελτίωσης της διαδικασίας, ώστε να αποφευχθούν αιφνιδιασμοί τόσο για τους φορολογούμενους όσο και για τους φοροτεχνικούς τους.

Ειδικότερα στο κείμενο της επιστολής η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να ληφθούν υπόψη οι εξής προτάσεις της:

1. «Η πλατφόρμα να ανοίξει μόνο όταν είναι βέβαιο ότι έχουν αντιμετωπιστεί και επιλυθεί όσο γίνεται περισσότερα προβλήματα από τα πολλά που παρουσιάζονται στην τεράστια προσπάθεια “σύζευξης” δύο εντελώς διαφορετικών συστημάτων (Κτηματολογίου και Ε9) καθώς και η διαλειτουργικότητά τους με δεδομένα που αντλούνται από άλλα πληροφοριακά συστήματα άλλων αρχών και φορέων, τα οποία έχουν διαφορετική λειτουργική και θεσμική αφετηρία. Μία πρόωρη έναρξη ενδέχεται να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από μια σύντομη καθυστέρηση.

2. Κατά το πρώτο δίμηνο της λειτουργίας της η πλατφόρμα να ανοίξει χωρίς υποχρεωτικές προθεσμίες και διαδικασίες, ώστε αντιστοιχίζοντας ένα-ένα τα ακίνητά τους, να εξοικειωθούν οι φορολογούμενοι και οι φοροτεχνικοί με τις διαδικασίες και τις ιδιαιτερότητές της. Να ληφθεί δηλαδή υπόψη και ότι ιδιαίτερα στην αρχή του έτους, οι φορολογικές συναλλαγές-υποχρεώσεις είναι υπέρογκες, (ΕΝΦΙΑ, έναρξη φορολογικών δηλώσεων, τροποποιήσεις μισθωτηρίων για χορήγηση επιδομάτων κ.τ.λ.), και δεν θα πρέπει να “μπλοκαριστούν” από την υποχρεωτική επίλυση δυσχερών ζητημάτων αντιστοίχισης των ακινήτων.

3. Η πλήρης αντιστοίχιση του συνόλου των ιδιοκτησιών δεν θα πρέπει να υπόκειται σε κανενός είδους ασφυκτικές προθεσμίες, δεδομένου του μεγάλου απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωσή της εκ μέρους των ιδιοκτητών και των φοροτεχνικών τους, που ενδέχεται να χρειαστεί να εκταθεί έως και το τέλος του 2026.

4. Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη παραγωγικής διαδικασίας του ΜΙΔΑ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει την εφαρμογή των Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων, έως ότου ιδιοκτήτες και φοροτεχνικοί εξοικειωθούν πλήρως με τη λειτουργεία της πλατφόρμας.

5. Η υπάρχουσα βάση δεδομένων των Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων θα πρέπει να παραμείνει προσβάσιμη, καθόσον το αρχείο της αφορά τεράστιο αριθμό εν ενεργεία μισθώσεων κάθε είδους ακινήτων.

6. Θα πρέπει να επανεξεταστούν εξ υπαρχής και να περιοριστούν τα ποικίλα διοικητικά πρόστιμα των 100Euro κλπ. που επιβάλλονται σε κάθε είδους καθυστερήσεις συμμόρφωσης με προθεσμίες υποβολής διαφόρων δηλώσεων προς την ΑΑΔΕ, πολλές από τις οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των φορολογουμένων αλλά τρίτων, συνήθως άλλων αρχών ή φορέων, και γενικότερα δεν συνάδουν με το πνεύμα χρηστής διοίκησης που χαρακτηρίζει την λειτουργία της ΑΑΔΕ».

Τέλος, επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ, όπως ακριβώς συνέβη και το έτος 2020 με τη διόρθωση των αδήλωτων εμβαδών προς τους Ο.Τ.Α., αν οι τυχόν διορθώσεις που θα χρειαστεί να κάνουν οι φορολογούμενοι κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης των περιουσιακών τους στοιχείων, οδηγούν σε προσαύξηση εμβαδών κλπ., θα πρέπει οπωσδήποτε να νομοθετηθεί ότι δεν θα συνεπάγονται αναδρομικές φορολογικές χρεώσεις, ώστε αυτό να μην αποτελέσει αντικίνητρο στην ορθή αναγραφή των πραγματικών εμβαδών όλων των ακινήτων.