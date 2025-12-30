Τα έργα για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, με την τοποθέτηση της πρώτης κερκίδας τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου να σηματοδοτεί την αρχή της διαμόρφωσης της τελικής εικόνας του γηπέδου.

Η χωρητικότητα του γηπέδου θα φτάνει περίπου τους 39.074 θεατές, ενώ η ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται για το καλοκαίρι του 2027, ώστε ο Παναθηναϊκός να αγωνιστεί στο νέο του σπίτι από τη σεζόν 2027-2028.

Η φάση των πολιτικών έργων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι του 2026, καλύπτοντας τις κερκίδες και τη βασική μορφή του γηπέδου. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν η κατασκευή των εσωτερικών χώρων, η εγκατάσταση του στεγάστρου, οι υποδομές φιλοξενίας, καθώς και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρικά δίκτυα, λοιπός εξοπλισμός), ενώ προς το τέλος θα δημιουργηθεί και το ταρτάν.

Η διανομή των θέσεων ανά εξέδρα έχει ως εξής:

Ανατολική εξέδρα: 13.080 θέσεις (5.563 στο κάτω διάζωμα, 3.114 στο μεσαίο, 3.757 στο πάνω), με 646 επιπλέον θέσεις σε σουίτες.

Δυτική εξέδρα: 12.356 θέσεις (5.448 κάτω, 3.074 μεσαίο, 3.186 πάνω), με 648 θέσεις σε σουίτες, καθώς και χώροι για δημοσιογραφικά θεωρεία και τηλεοπτικά συνεργεία.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο A & S Architects είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό του γηπέδου, που περιλαμβάνει:

Γήπεδο ποδοσφαίρου χωρητικότητας 40.000 θεατών

Εγκαταστάσεις για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό

Υπέργειους και υπόγειους χώρους στάθμευσης

Ελεύθερους χώρους πρασίνου, αναψυχής και αθλητισμού

Εμπορικά καταστήματα, πολυκαταστήματα και γραφεία

Συγκεκριμένα, έχουν προβλεφθεί 1.300 θέσεις σε σουίτες, 325 υπόγειες θέσεις πάρκινγκ και 7 εμπορικά καταστήματα. Ο χώρος καταλαμβάνει 178 στρέμματα και διασπάται από το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ και τη σχεδιαζόμενη λεωφόρο.

Το νέο γήπεδο, τοποθετημένο στην καρδιά της Αθήνας, συνδέει την ιστορία με τη σύγχρονη αστική ζωή, με το χώρο υποδοχής (plazza) να λειτουργεί ως ενοποιητικός και συμμετοχικός κοινωνικός χώρος. Οι πεζοί επισκέπτες θα κινούνται μέσα από υπαίθριες σκάλες, πεζοδρόμους και πεζογέφυρες, βιώνοντας το συγκρότημα ως ένα εφήμερο αλλά κεντρικό σημείο αναφοράς.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 96.700.000 ευρώ συν ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η διάρκεια των εργασιών προβλέπεται στους 36 μήνες.