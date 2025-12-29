Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα, η οποία πέθανε το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης σε ηλικία 97 ετών.

Η Έλενα Ακρίτα έφτασε στο νεκροταφείο μαζί με τον γιο της, Παύλο Αρζόγλου και τον σύζυγό της, Γιώργο Κυρίτση.

Το «παρών» έδωσαν άνθρωποι, κυρίως από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο της χώρας, τους οποίους υποδέχθηκε η Έλενα Ακρίτα. Μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Κώστας Λαλιώτης.

Η Έλενα Ακρίτα με τον γιο της, Παύλο Ρένα Δούρου Νίκος Ανδρουλάκης Κώστας Σκανδαλίδης Σωκράτης Φάμελλος Νίκος Μουρατίδης Κώστας Λαλιώτης Νικήτας Κακλαμάνης Κώστας Αρζόγλου, Σταμάτης Φασουλής

Ποια ήταν η Σύλβα Ακρίτα

Η Σύλβα – Καίτη Ακρίτα γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1928 και ήταν κόρη του Κωνσταντίνου Γιαβάσογλου, γερουσιαστή του Ελευθερίου Βενιζέλου ο οποίος διετέλεσε υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας την περίοδο 1954-1955.

Το 1967, κατά τη διάρκεια της απριλιανής δικτατορίας οργανώθηκε στην αντιδικτατορική οργάνωση Πατριωτικό Μέτωπο. Για τη δράση της αυτή συνελήφθη από το καθεστώς των συνταγματαρχών και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη.

Το 1974, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, ενώ εξελέγη και για πρώτη φορά βουλευτής Β’ Αθήνας με το ψηφοδέλτιο του Κινήματος.

Το 1984, εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Στις 30 Ιουλίου 1989, η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ την εξέλεξε γραμματέα στον Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας του υπουργείου Πολιτισμού.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 1989, εξελέγη μέλος (αναπληρωτής γραμματέας) του προεδρείου της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ και στις 29 Νοεμβρίου στη ψηφοφορία που έγινε από τη ΚΟ του ΠΑΣΟΚ που προέκυψε από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, επανεξελέγη μέλος του προεδρείου της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Στις 18 Δεκεμβρίου 1989, ως μέλος του προεδρείου της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, ορίστηκε επικεφαλής του Τομέα Κοινωνικών Υποθέσεων με αρμοδιότητα στα υπουργεία Υγείας-Πρόνοιας, Εργασίας και Μεταφορών.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1990, στο 2ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επανεξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά την 1η Νοεμβρίου δεν κατάφερε να εκλεγεί μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου, αν και υποδείχθηκε από τον πρόεδρο του κόμματος, Ανδρέα Παπανδρέου.

Στις 17 Απριλίου 1994, στο 3ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επανεξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Διετέλεσε υφυπουργός Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων από τις 31 Οκτωβρίου 1986 έως τις 22 Ιουνίου 1988.

Εξελέγη βουλευτής στις εκλογές 17/11/1974, 18/10/1981, 02/06/1985, 18/06/1989, 05/11/1989, 08/04/1990 και 10/10/1993.