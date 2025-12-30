Αγρότες των Τρικάλων πραγματοποίησαν σήμερα πορεία με τρακτέρ σε κεντρικούς δρόμους των Τρικάλων.

Μόλις στάθμευσαν τα τρακτέρ τους στο κέντρο των Τρικάλων, αγρότες από το μπλόκο του Λόγγου μετέβησαν διαδοχικά εν πορεία και με πανό διαμαρτυρίας στα πολιτικά γραφεία των τοπικών βουλευτών.

Επέδωσαν ψηφίσματα διαμαρτυρίας και έριξαν… μπόλικο σανό στους εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με το trikalaview.gr.

Σημειώνεται πως οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, μέσα από τις συνελεύσεις που πραγματοποιούν καθημερινά, καθορίζουν τις επόμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Οι αγρότες της Καρδίτσας θα σηκώσουν σήμερα το απόγευμα τις μπάρες στα διόδια των Σοφάδων.