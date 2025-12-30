Έντονη ανησυχία προκάλεσε στη Σουηδία η δολοφονία μιας 25χρονης κοπέλας από έναν 26χρονο τρανς, ο οποίος είχε στο παρελθόν καταδικαστεί για σοβαρό έγκλημα σε βάρος ανηλίκου και είχε αποφυλακιστεί πρόωρα. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανησυχία για την πρόωρη αποφυλάκιση ατόμων με βίαιο παρελθόν.

Σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης, η 25χρονη απήχθη στις 26 Δεκεμβρίου από τον σταθμό τρένου Rönninge. Λίγες ώρες μετά, η κοπέλα δολοφονήθηκε και η σορός της μεταφέρθηκε σε δάσος.

Η ταυτοποίηση της 25χρονης έγινε μέσω DNA, και η έρευνα της αστυνομίας οδήγησε το Σάββατο στη σύλληψη του 26χρονου τρανς, ο οποίος έχει πάρει το όνομα Βίλμα Άντερσεν. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης, αφού σκότωσε την κοπέλα, διένυσε μεγάλη απόσταση στο δάσος προκειμένου να θάψει τη σορό της. Κατά τη σύλληψή του, παραδέχθηκε ότι τα τμήματα της σορού που είχαν εντοπιστεί ανήκαν στην αγνοούμενη.

Οι συγγενείς της κοπέλας είχαν σημάνει συναγερμό όταν, σε απόσταση 500 μέτρων από τον σταθμό τρένου όπου είχε δει τελευταία φορά ζωντανή, βρήκαν τα ακουστικά της μαζί με καλώδια, ένα σφυρί και ίχνη από λάστιχα, σύμφωνσ με την expressen.se.

Το παρελθόν του δράστη

Όπως αποκαλύφθηκε, το 2019 ο 26χρονος σήμερα τρανς, τότε γνωστός ως Ρόμπιν, είχε συλληφθεί και καταδικαστεί για απόπειρα απαγωγής ενός 10χρονου κοριτσιού. Τότε το δικαστήριο είχε κρίνει ότι ο Ρόμπιν ήθελε να κάνει κακό στη ζωή της 10χρονης και να τη βιάσει.

Το παιδί κατάφερε να γλιτώσει όταν βρήκε την ευκαιρία να βγει από το αυτοκίνητο που την είχε βάλει ο απαγωγέας της, όταν εκείνος πήγε στη θέση του οδηγού. Ο τότε Ρόμπιν είχε καταδικαστεί σε μόλις 2 χρόνια και 4 μήνες φυλακή, ενώ οι αστυνομικοί είχαν βρει στην κατοχή του χιλιάδες φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας.

Μετά την καταδίκη του, ο Ρόμπιν άλλαξε πολλά ονόματα πριν καταλήξει ως Βίλμα Άντερσεν και κατάφερε να αποφυλακιστεί περίπου έναν χρόνο μετά, αξιοποιώντας διάταξη που επιτρέπει μείωση της ποινής σε ένδειξη καλής διαγωγής στη φυλακή.

Σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης, μετά την αλλαγή φύλου που δήλωσε ότι έκανε, ο 26χρονος θα έχει το δικαίωμα να εκτίσει την ποινή του σε γυναικεία φυλακή.