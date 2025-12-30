Ο εξ αναβολής αγώνας ανάμεσα σε Μαρούσι και Παναθηναϊκό για τη Stoiximan Basket League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (30/12).

Το παιχνίδι είχε αναβολή λόγω των κρουσμάτων γρίπης Α στους «πράσινους», οι οποίοι τελικά θα παραταχθούν χωρίς Φαρίντ και Όσμαν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

18:00 ΕΡΤ Sports 2 Τανζανία – Τυνησία Κύπελλο Εθνών Αφρικής

18:00 ΕΡΤ Sports 3 Ουγκάντα – Νιγηρία Κύπελλο Εθνών Αφρικής

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Παναθηναϊκός GBL

19:15 Novasports 2HD Μπουργκ – Πανιώνιος Eurocup

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Έτιφακ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

20:30 Novasports Prime Άρης – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup

21:00 Novasports 3HD Βαλένθια – Παρτίζαν Euroleague

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπενίν – Σενεγάλη Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 ΕΡΤ Sports 3 Μποτσουάνα – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:05 Novasports 6HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:15 Novasports Extra 1 Βιλερμπάν – Παρί Euroleague

21:30 Novasports Extra 2 Μπέρνλι – Νιούκαστλ Premier League

21:30 Novasports Start Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον Premier League

21:30 Novasports News Γουέστ Χαμ – Μπράιτον Premier League

21:30 Novasports 5HD Τσέλσι – Μπόρνμουθ Premier League

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Μονακό Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μούρθια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μάδεργουελ – Σέλτικ Scottish Premiership

22:15 Novasports Premier League Άρσεναλ – Άστον Βίλα Premier League

22:15 Novasports 2HD Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς Premier League