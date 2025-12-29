Θεωρείται το «ωραιότερο χωριό στον κόσμο», διάκριση που κατέχει σταθερά τα τελευταία χρόνια και πιο συγκεκριμένα από το 2022 και όπως φαίνεται, δύσκολα θα βρεθεί ανταγωνιστής να την «κλέψει» από αυτό. Ο λόγος για το Ρούπιτ ι Προύιτ, τον μεσαιωνικό οικισμό στην Καταλονία της Ισπανίας που έχει αναδειχθεί ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) του ΟΗΕ.

Το Ρούπιτ ι Προύιτ βρίσκεται στην περιοχή Osona και απέχει οδικώς από τη Βαρκελώνη, περίπου 1,5 με 2 ώρες. Το χωριό των 300 μόνιμων κατοίκων αποτελείται από δύο ιστορικά κέντρα, το Ρούπιτ και το Προύιτ, τα οποία ενώθηκαν σε έναν δήμο το 1977. Η λέξη «Rupit» προέρχεται από το λατινικό rupes, που σημαίνει βράχος, αντικατοπτρίζοντας το τραχύ τοπίο πάνω στο οποίο είναι χτισμένο.

Κορυφαία αξιοθέατα του πανέμορφου αυτού χωριού είναι η Κρεμαστή Γέφυρα του 1945, που αποτελεί το σύμβολο του Ρούπιτ ι Προύιτ και την κύρια είσοδο στο ιστορικό κέντρο. Πανέμορφη είναι και η Παλιά Πόλη, που χαρακτηρίζεται από λιθόστρωτα σοκάκια και πέτρινα σπίτια του 16ου και 17ου αιώνα με ξύλινα μπαλκόνια γεμάτα λουλούδια. Ακόμη ένα σημαντικό αξιοθέατο είναι η Εκκλησία του Sant Miquel, ένας μπαρόκ ναός του 17ου αιώνα με νεοκλασικά στοιχεία και έναν εντυπωσιακό πέτρινο καμπαναριό. Κοντά στο χωριό βρίσκεται και ο ψηλότερος καταρράκτης της Καταλονίας (ύψους άνω των 100 μέτρων), ο Salt de Sallent, που είναι προσβάσιμος μέσω μιας πανέμορφης πεζοπορικής διαδρομής 30-45 λεπτών. Στον οικισμό απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων, εξασφαλίζοντας την απόλυτη ηρεμία και γαλήνη σε κάθε γωνιά του. Το Ρούπιτ ι Προύιτ φημίζεται, επίσης, για την παραδοσιακή καταλανική κουζίνα, όπως το τοπικό γλυκό «coca».

Δείτε τις φωτογραφίες