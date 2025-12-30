Μπλόκο σε έναν 37χρονο αστυνομικό, ο οποίος υπηρετεί στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, έστησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, καθώς αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για διακίνηση ναρκωτικών από την πλευρά του.

Όλα συνέβησαν νωρίς το πρωί της Τρίτης, όταν ο 37χρονος έφτασε με το πλοίο της γραμμής στο λιμάνι του νησιού των Ιπποτών και επιχείρησε να αποβιβαστεί με το Ι.Χ. αυτοκίνητό του.

Οι αστυνομικοί όμως της Ασφάλειας Ρόδου τον περίμεναν, έκαναν… φύλλο και φτερό το όχημά του και εντόπισαν σε κρύπτη περίπου 500 γραμμάρια κοκαΐνης.

Άμεσα του πέρασαν χειροπέδες, ενώ κατάσχεσαν τα ναρκωτικά και το Ι.Χ. αυτοκίνητο, με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του 37χρονου αστυνομικού να είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.