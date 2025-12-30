Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ξεχώρισε από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις του στο «The Voice of Greece», κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τη φωνή και την εκφραστικότητά του.

Στα blind auditions ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι «Ακόμα Μία», καταφέρνοντας όχι μόνο να κερδίσει την προσοχή των coaches αλλά και να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του διαγωνισμού, θέτοντας τις βάσεις για μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι τον τελικό.

Τότε, είχε δηλώσει: «Είμαι σχεδόν 40 ετών, με έπεισε η κόρη μου να έρθω εδώ, δεν το είχα ποτέ στα πλάνα μου. Εκείνη ήταν το κίνητρο, δεν μπήκα στη διαδικασία καν να αναλύσω το οτιδήποτε, απλά έκανα την αίτηση την ίδια ώρα».

«Μ’ αρέσει να τραγουδάω τα πάντα», είχε συμπληρώσει.

Στη συνέχεια, αντιμετώπισε στα battles τον Μιχάλη, μια συγκλονιστική «μάχη», τον οποίο κατάφερε να ξεπεράσει με την ερμηνεία του εξασφαλίζοντας την παραμονή του στο παιχνίδι.

Η πορεία του στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου συνεχίστηκε δυναμικά, με την coach του να εκφράζει τη συγκίνησή της έπειτα από εμφάνισή του, δηλώνοντας με τρεμάμενη φωνή: «Είμαι πολύ ευτυχισμένη, ήσουν εξαιρετικός».

Στον ημιτελικό ανακοινώθηκαν τα δύο εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό. Οι διαγωνιζόμενοι που προκρίθηκαν ερμήνευσαν το τρίτο τους τραγούδι για εκείνο το βράδυ, διεκδικώντας την ψήφο του κοινού και τη συμμετοχή τους στον τελικό.

Στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος κατάφερε να ξεχωρίσει και να αναδειχθεί μεγάλος νικητής του φετινού «The Voice of Greece».