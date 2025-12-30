Το ποσό των 2.062.219,15 ευρώ θα πιστωθεί σήμερα, 30 Δεκεμβρίου 2025, με την 7η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 108 δικαιούχων του προγράμματος «Πράσινα Ταξί», όπου θα επιδοτηθούν 101 ηλεκτρικά ταξί μηδενικών ρύπων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος «Πράσινα Ταξί» έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 3.256.297,43 ευρώ για 158 ηλεκτρικά ταξί.

Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η επανεκκίνηση του προγράμματος στις αρχές του 2026, με δικαιούχους αυτούς που θα αντικαταστήσουν τα οχήματά τους στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να εκχωρήσουν την απαίτηση είσπραξης στον προμηθευτή του οχήματος.

Παράλληλα, με νομοθετική ρύθμιση, θα δίνεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η δυνατότητα στον Ο.Α.Σ.Α. και στον Ο.Σ.Ε.Θ. να διενεργούν διαγωνισμούς παραχώρησης για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης σε θέσεις αναμονής ταξί αρμοδιότητάς τους, αποκλειστικά για φόρτιση ηλεκτρικών ταξί.