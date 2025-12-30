Για τους αγρότες και τα προβλήματα που σημειώνονται λόγω των μπλόκων εν μέσω εορτών μίλησε το πρωί της Τρίτης 30/12 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου. «Χωρίς δύο λωρίδες κυκλοφορίας δεν υπάρχει ασφάλεια στις εθνικές οδούς» επεσήμανε και συμπλήρωσε «αν οι αγρότες δεν εξυπηρετήσουν τους πολίτες, θα δούμε ξανά ταλαιπωρία».

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική σήμερα και αύριο, γιατί περιμένουμε έξοδο», δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σε τηλεοπτική της συνέντευξη στον ΑΝΤ1.

«Αν δεν υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας, δεν υπάρχει ασφάλεια για τους οδηγούς και τους αγρότες στις εθνικές οδούς» διευκρίνισε.

Αναφερόμενη δε στη στάση των αγροτών στα Μάλγαρα που «συνεργάζονται άψογα με την τροχαία», είπε «δυστυχώς δεν είχαμε την ίδια ανταπόκριση στη Βοιωτία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική σήμερα και αύριο, γιατί περιμένουμε έξοδο».

«Θέλουμε μια λωρίδα κυκλοφορίας και μια λωρίδα για λόγους ασφαλείας. Στη Θήβα δώσαμε 1,5 λωρίδα για να εξυπηρετήσουμε τους οδηγούς ενώ δίπλα υπήρχαν τρακτέρ και πεζοί αγρότες, οπότε αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο» υπογράμμισε και πρόσθεσε «η εκτροπή πρέπει να γίνεται πριν το μπλόκο, γι’ αυτό οι πολίτες στο σημείο που γίνονται οι εκτροπές δεν βλέπουν μπλόκα».

«Θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην επιστροφή αν δεν μας δοθεί η δυνατότητα να ανοίξουμε την εθνική» είπε και κλείνοντας δήλωσε: «Αν οι αγρότες δεν εξυπηρετήσουν τους πολίτες, θα δούμε ξανά τις ίδιες εικόνες (σ.σ. με αυτές της Κυριακής)»..