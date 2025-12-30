Στοχευμένους ελέγχους στις παρυφές των λαϊκών αγορών πραγματοποίησε η αστυνομία της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, με στόχο την καταπολέμηση του παρεμπορίου.

Συνολικά ελέγχθηκαν 341 άτομα, εκ των οποίων τρεις συνελήφθησαν, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 6.000 ευρώ.

Επιπλέον, σχηματίστηκαν εννέα δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 389 προϊόντα παρεμπορίου.

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν το διάστημα από 22 έως 28 Δεκεμβρίου σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου, Βούλγαρη και Ξηροκρήνης, καθώς και σε περιοχές του κέντρου πόλης, με έμφαση στον άξονα της πλατείας Αριστοτέλους από την Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, με τη συμμετοχή αστυνομικών της ΕΛΑΣ και της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης.