«Δώρο» τρία ενοίκια θα λάβουν το 2026 περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια και μισθώνουν κατοικία εκτός του τόπου μόνιμης διαμονής τους. Η ρύθμιση εντάσσεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για τη στήριξη των δημοσίων λειτουργών που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες σε απομακρυσμένες περιοχές και αναμένεται να νομοθετηθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 θα καταβληθεί αναδρομικά η επιστροφή ενός ενοικίου που αφορά τις μισθώσεις του 2024. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους θα ακολουθήσει η καταβολή δύο επιπλέον ενοικίων, τα οποία θα αντιστοιχούν στις δαπάνες μίσθωσης του 2025, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το μέτρο θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και θα προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων κατ’ έτος, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Δικαιούχοι θα είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και έχουν μισθώσει κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το ανώτατο ποσό της επιστροφής ανέρχεται σε 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που επιστρέφεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Βασική προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου. Για να καταβληθεί το ανώτατο ποσό, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο να υπερβαίνει τα 800 ευρώ και να καταβάλλεται για ολόκληρο το έτος.

Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Η αναδρομική επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024 θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς την υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Για τη διπλή επιστροφή ενοικίου που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2026 απαιτείται:

να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης (μισθωτήριο) για το ακίνητο,

να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης μίσθωσης στη φορολογική δήλωση έτους 2025, η οποία θα υποβληθεί έως τον Ιούλιο του 2026.

Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης. Αν ο αριθμός του μισθωτηρίου δεν έχει δηλωθεί στο έντυπο Ε1, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε διασταυρωτικό έλεγχο. Εφόσον τα στοιχεία της δήλωσης εισοδήματος του μισθωτή ταυτοποιούνται με την ενεργή δήλωση μίσθωσης μέσω του αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.