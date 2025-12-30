Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη με μεταγραφή από τον Παναιτωλικό. Ο 20χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών με τους «Πράσινους», ενώ στο πλαίσιο της συμφωνίας με την ομάδα του Αγρινίου, το «Τριφύλλι» πέρα από το χρηματικό ποσό θα παραχωρήσει και τον Μπρέγκου.

Στη σχετική ανακοίνωση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

«Ο Σωτήρης Κοντούρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005 στο Αγρίνιο. Εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναιτωλικού σε ηλικία 13 ετών.

Το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναιτωλικού έγινε τον Αύγουστο του 2024. Με την ομάδα του Αγρινίου έπαιξε σε 30 αγώνες, σκοράροντας ένα γκολ.

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Κ21, ενώ έχει παίξει και σε αγώνες της εθνικής Κ19.

Καλωσορίζουμε τον Σωτήρη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».