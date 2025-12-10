Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις και να παραμείνουν στους δρόμους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους δηλώνουν οι αγρότες. Τα τρακτέρ βρίσκονται στις επάλξεις με τον Βόλο να βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 10/12, στο επίκεντρο, καθώς οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα από Μαγνησία και Θεσσαλία ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν το μεγάλο τους «crash test» με σχεδιαζόμενο αποκλεισμό του εμπορικού τμήματος του λιμανιού του Βόλου.

Την ίδια στιγμή, η εισαγγελική παρέμβαση του Αρείου Πάγου φέρνει νέα δεδομένα, ζητώντας στενή παρακολούθηση των κινητοποιήσεων και παρέμβαση της Αστυνομίας σε φαινόμενα αποκλεισμών.

Τα νέα δεδομένα μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Με εντολή που δόθηκε χτες, Τρίτη 9/12, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε από όλες τις δικαστικές αρχές και την Αστυνομία να παρακολουθούν στενά τις κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι ενέργειες όπως η τοποθέτηση εμποδίων στους δρόμους, οι αποκλεισμοί αεροδρομίων και η απειλή αποκλεισμού λιμανιών συνιστούν ποινικά αδικήματα. Η οδηγία είναι ξεκάθαρη: άμεση προανάκριση χωρίς εισαγγελική εντολή, όπου διαπιστώνονται τέτοιες πράξεις.

Το σχέδιο αποκλεισμού για το λιμάνι του Βόλου

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, μηχανοκίνητες φάλαγγες κατεβαίνουν προς το εμπορευματικό και το επιβατικό τμήμα του λιμένα, με σκοπό να τα αποκλείσουν συμβολικά, μαζί με το Τελωνείο. Στον Βόλο μεταβαίνουν επίσης αγρότες από Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα με ΙΧ, ενισχύοντας την κινητοποίηση.

Την ίδια στιγμή, στον αποκλεισμό θα συμμετάσχουν και οι αλιείς του Βόλου από τη θάλασσα, δημιουργώντας ένα διπλό «τείχος» γύρω από το λιμάνι.

«Να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ» – Διαπραγματεύσεις με την ΕΛ.ΑΣ

Εκπρόσωπος των αγροτών από τις Μικροθήβες ζήτησε να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ για να πραγματοποιηθεί η ειρηνική τους διαμαρτυρία: «Είμαστε από το μπλόκο Μικροθηβών. Δεν έχουμε έρθει εδώ για φασαρία. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ανεπίτρεπτο. Υπάρχουν ήδη δέκα διμοιρίες των ΜΑΤ, για να κάνουν τι; Να σταματήσουν ποιον; Εδώ είμαστε στο επιβατικό λιμάνι. Όλη η κοινωνία είναι μαζί μας, σε λίγο θα είναι αγρότες από όλη τη Θεσσαλία και όλες οι κοινωνικές ομάδες στο πλευρό μας. Θέλουμε να σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσουν τα τρακτέρ από εδώ και να κινηθούμε στο εμπορικό κομμάτι του λιμανιού και να αποκλείσουμε αυτό. Και εσείς σε ένδειξη καλής θέλησης να πάρετε τις κλούβες και να αφήσετε τον κόσμο να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Αυτή είναι η απόφασή μας»

Από την πλευρά του, ο Γενικός Αστυνομικός Περιφερειακός Διευθυντής Θεσσαλίας διεμήνυσε στους αγρότες ότι θα πρέπει να σεβαστούν την κρίσιμη υποδομή του λιμένα: «Δεν έχουμε κανέναν σκοπό να συγκρουστούμε μαζί σας. Δεν θέλουμε να υπάρξει τέτοιο θέμα. Είναι μια κρίσιμη υποδομή και παρακαλούμε να το σεβαστείτε, θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Είναι κρίσιμες καταστάσεις για όλους μας και πρέπει να σεβαστούμε ο ένας τον άλλο. Παρακαλώ πολύ να μη δημιουργήσετε θέμα στον λιμένα και δεν θα υπάρξει καμία αντίδραση από εμάς».

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων

Παραμένουν και ενισχύονται καθημερινά τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65. Σωματεία και φορείς επισκέπτονται καθημερινά τους αγρότες στα παραπάνω μπλόκα, για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Γύρω από τα τρακτέρ και τις σκηνές των αγροτικών συλλόγων συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται συχνές ενημερωτικού χαρακτήρα συνελεύσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες δράσεις. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Εκατοντάδες τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο, με την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις και συσκέψεις, μέσα από τις οποίες αποφασίζεται ο συντονισμός και η κλιμάκωση των επόμενων κινήσεων.

Με βάση το σύνολο των αιτημάτων που έχουν τεθεί πανελλαδικά και υιοθετούνται και από το μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες διεκδικούν μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ζητούν την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτονται στο 100% όλοι οι φυσικοί κίνδυνοι. Παράλληλα, απαιτούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, ώστε να μην πωλούνται κάτω από το κόστος παραγωγής.

Σε τέσσερα σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

Σε τέσσερα κομβικά σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας. Τα σημεία αποκλεισμού των αγροτών βρίσκονται σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα.

Στον Μπράλο οι αγρότες έχουν προαναγγείλει ότι «έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα κλείνουν καθημερινά όλους τους παραδρόμους από τις 4 έως 5 κάθε απόγευμα». Έτσι έχει ανακοινωθεί το κλείσιμο όλων των δρόμων στο Μπράλο, για μια ώρα, στις 4 το απόγευμα όπως έχει συμβεί τις δύο τελευταίες μέρες.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στην Αταλάντη, όπου οι αγρότες κρατούν κλειστό τον αυτοκινητόδρομο στον ομώνυμο κόμβο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οδηγοί υποχρεούνται να κινηθούν μέσω του βοηθητικού δικτύου για απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων, από το 138ο έως το 148ο χλμ. της ΠΑΘΕ, καθώς η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο των Λιβανατών έως τον κόμβο της Τραγάνας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Βοιωτία οι κινητοποιήσεις των αγροτών ενισχύονται με νέα τρακτέρ. Χθες αγροτικά μηχανήματα έκαναν την εμφάνισή τους και στο Σχηματάρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα πρέπει να διανύσουν περίπου 50 χλμ εθνικού δικτύου, μέσω επαρχιακών και βοηθητικών δρόμων, για να περάσουν τα μπλόκα στο Κάστρο και τη Θήβα. Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο του Μαρτίνου (125ο χλμ) έως τη Ριτσώνα (75ο χλμ).

Για όσους κινούνται από Αθήνα προς Λαμία, περίπου 125 χιλιόμετρα του βασικού εθνικού άξονα πρέπει να καλυφθούν μέσω επαρχιακών οδών και της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο 75ο χλμ της ΠΑΘΕ στο ύψος της Ριτσώνας, γίνεται εκτροπή προς τη Θήβα, στη συνέχεια κατευθύνονται προς Λιβαδειά και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς Τιθορέα και Αμφίκλεια, μέχρι τον κόμβο του Μπράλου στο 203ο χλμ του ΠΑΘΕ λίγο πριν από τη Λαμία για να επανέλθουν και πάλι στην εθνική οδό.

Στη Βόρεια Εύβοια ενισχύονται και τα μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χιλιόμετρο του δρόμου Χαλκίδας-Αιδηψού, και στην Ιστιαία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών της κεντρικής Εύβοιας, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Ψαχνά, αποφασίστηκε συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη, στις 10.30 π.μ., έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στη Χαλκίδα.

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» επιχείρησαν να φτάσουν οι αγρότες της Θεσσαλονίκης

Το κλίμα παραμένει σταθερό στο μπλόκο των Μαλγάρων. Παρά την εισαγγελική παρέμβαση, τα τρακτέρ και οι αγρότες συνεχίζουν να βρίσκονται στις θέσεις τους, με βραδινές περιφρουρήσεις και ενισχυμένη παρουσία το πρωί.

Η ένταση κορυφώθηκε χθες όταν αγρότες από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» κινήθηκαν αιφνιδιαστικά προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στην αερογέφυρα της Θέρμης τους σταμάτησαν δυνάμεις των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα δίωρο «κυνηγητό» τρακτέρ και αστυνομικών δυνάμεων. Αν και οι αγρότες δεν έφτασαν στο αεροδρόμιο, πολλοί επιβάτες χρειάστηκε να περπατήσουν έως τα οχήματά τους για να απομακρυνθούν.

Στους δρόμους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, εξακολουθούν να παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ η συντονιστική επιτροπή έχει απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση σήμερα στις 11:00 το πρωί, στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Λόγω του προαναφερόμενου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες της Κρήτης

Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, παραμένουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι οι οποίοι συνεχίζουν σήμερα, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, τις κινητοποιήσεις τους. Διαμαρτυρόμενοι του πρωτογενούς τομέα από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στο κτίριο, εκφράζοντας την πρόθεση να συνεχίσουν επ’ αόριστον τις κινητοποιήσεις τους. Μάλιστα αργότερα μέσα στην ημέρα η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει για το εάν οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα παραμείνουν και για πόσο στο συγκεκριμένο σημείο, ή εάν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους σε άλλη τοποθεσία.

Μεταφέρεται η Agrotica

Η διοίκηση της ΔΕΘ ανακοίνωσε επίσημα πως η μεγάλη 31η αγροτική έκθεση Agrotica δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω των αποσύρσεων εταιρειών και του φορτισμένου κλίματος που δεν συνάδει με τη «γιορτή του αγροτικού κόσμου».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου 2026, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, αντί της αρχικής ημερομηνίας που είχε οριστεί για το διάστημα 29 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως επισημαίνει η διοργανώτρια αρχή, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία του θεσμού και τη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών για εκθέτες και επισκέπτες. Η Agrotica, όπως τονίζεται, δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική έκθεση, αλλά τη μεγάλη γιορτή του αγροτικού κόσμου και σημείο αναφοράς για την αγροτική οικονομία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, η μετάθεση της διοργάνωσης κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των επαγγελματιών του κλάδου και η μέγιστη δυνατή εμπορική αποτελεσματικότητα, χωρίς να διαταραχθεί η φυσιογνωμία και η λειτουργία της έκθεσης.