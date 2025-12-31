Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 ξεκίνησε. Η ΑΑΔΕ καλεί εργοδότες, δημόσιους φορείς και τράπεζες να στείλουν τα στοιχεία των εισοδημάτων του 2025, ανοίγοντας το δρόμο για περισσότερες προσυμπληρωμένες δηλώσεις και λιγότερη γραφειοκρατία για τους φορολογούμενους.

Μετά τη συλλογή των στοιχείων, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην προσυμπλήρωση των εντύπων της φορολογικής δήλωσης. Η πλατφόρμα myAADE θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026 και αναμένεται ότι περίπου το 30% των δηλώσεων θα είναι ήδη έτοιμες για υποβολή καθώς θα είναι προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες. Η ΑΑΔΕ ήδη προσυμπληρώνει κωδικούς στα φορολογικά έντυπα, ενώ στόχος για το 2026 είναι οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια, από 1,3 εκατ. φέτος.

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων με βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα ξεκινά στις 16 Ιανουαρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να εγγραφούν ή να ενημερώσουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων από 1 έως 15 Ιανουαρίου 2026. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του myAADE, με υποχρεωτική αναγραφή ΑΦΜ και, για μισθωτούς και συνταξιούχους, ΑΜΚΑ, ώστε να διευκολύνεται η αυτοματοποιημένη διασταύρωση.

Η απόφαση

Η απόφαση της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για φορείς του Δημοσίου, ασφαλιστικούς οργανισμούς και καταβολές μέσω τρίτων, ενώ ξεκαθαρίζει ποια ποσά δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά, όπως ορισμένες αποζημιώσεις εξόδων και κοινωνικές ενισχύσεις.

Σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής στοιχείων από δημόσιους φορείς επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα. Για ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες και ασφαλιστικές, τα πρόστιμα είναι υψηλότερα καθώς ανέρχονται σε 20.000 ευρώ για εκπρόθεσμη αρχική διαβίβαση, 40.000 ευρώ για συμπληρωματικά ή διορθωτικά στοιχεία και 50.000 ευρώ για ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Οι δόσεις και οι εκπτώσεις

Η ηλεκτρονική υποβολή θα διαρκέσει έως τις 15 Ιουλίου 2026, χωρίς αλλαγές στο ημερολόγιο πληρωμής του φόρου εισοδήματος. Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό θα μπορούν να εξοφλήσουν σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου. Η έκπτωση για εφάπαξ καταβολή ανέρχεται σε 4% για δηλώσεις έως 30 Απριλίου 2026, 3% έως 15 Ιουνίου και 2% έως 15 Ιουλίου 2026.