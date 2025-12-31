Η περίοδος των γιορτών είναι συνώνυμη με τις νυχτερινές εξόδους, τις συγκεντρώσεις και τα πάρτι. Και ναι, ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστικό. Όμως το ποτό, τα πλούσια γεύματα και τα συνεχόμενα ξενύχτια, με αποκορύφωμα το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, επιβαρύνουν την υγεία σας περισσότερο απ’ όσο φαντάζεστε.

Διαιτολόγοι που μίλησαν στο EatingWell επισημαίνουν ένα κοινό αλλά απολύτως διορθώσιμο λάθος, το οποίο γίνεται συχνά και έχει μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο στον οργανισμό απ’ όσο μπορεί να πιστεύουν οι περισσότεροι: Δεν πίνουμε αρκετό νερό ανάμεσα στα αλκοολούχα ποτά.

Δείτε γιατί η ενυδάτωση όταν καταναλώνετε αλκοόλ είναι τόσο σημαντική, για να υποστηρίξετε καλύτερα τη συνολική σας υγεία και ευεξία…

Οι κίνδυνοι για την υγεία όταν δεν πίνετε νερό μαζί με το αλκοόλ

Αφυδατώνεται ο οργανισμός: Το αλκοόλ είναι διουρητικό, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να ουρείτε πιο συχνά απ’ το συνηθισμένο. Μαζί με τα υγρά, χάνετε και ηλεκτρολύτες, αυξάνοντας τον κίνδυνο αφυδάτωσης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, κόπωση, ζαλάδα και ξηροδερμία, κάτι που ήδη επιδεινώνεται τον χειμώνα λόγω των εποχικών αλλαγών.

Χειροτερεύει ο ύπνος: Είναι γνωστό ότι το αλκοόλ επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου, διαταράσσοντας τον ύπνο REM και αυξάνοντας τις νυχτερινές αφυπνίσεις. Το αποτέλεσμα; Την επόμενη μέρα νιώθετε πιο κουρασμένοι και «βαριοί». Επιπλέον, η αφυδάτωση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ποιότητα του ύπνου, καθώς αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς και δυσκολεύει το σώμα να χαλαρώσει και να ανακάμψει.

Επιβαρύνεται το πεπτικό σύστημα: Για να λειτουργεί σωστά το πεπτικό σύστημα, η επαρκής ενυδάτωση είναι απαραίτητη. Το νερό βοηθά τη μετακίνηση της τροφής στο έντερο και διατηρεί τα κόπρανα μαλακά. Όταν είστε αφυδατωμένοι, μπορεί να εμφανιστούν φουσκώματα και δυσκοιλιότητα.

Επιδεινώνεται το hangover: Η αφυδάτωση δεν είναι απαραίτητα η αιτία του hangover, όμως συμβάλλει σε συμπτώματα όπως η έντονη δίψα, ο πονοκέφαλος και η κόπωση. Παρότι το περισσότερο νερό δεν θα εξαφανίσει εντελώς το hangover, μπορεί να βοηθήσει.

Απλοί τρόποι για πιο έξυπνη ενυδάτωση